Tšehhi: Vene häkkerid püüavad saboteerida Euroopa raudteid

Näiteks on rünnaku alla sattunud Tšehhi riigiomandis raudtee-ettevõtte České dráhy signaalisüsteemid, samuti oli ühe rünnaku tagajärjel häiritud mõneks ajaks piletimüügisüsteem. Raudtee signaalisüsteemide töösse sekkumine Vene häkkerite poolt on tõstnud hirme võimalike suurte raudteeõnnetuste ees.

"See on kindlasti ohtlik, kuid olen rahul, sest me oleme suutnud kaitsta kõiki meie süsteeme edukate rünnakute eest," ütles Kupka Financial Timesile.

Kui Vene katsed rünnata Euroopa energiataristut on varem saanud kajastust, siis transpordisektori sihikule võtmine Moskva poolt on pälvinud seni vähem tähelepanu.

EL-i küberturvalisuse ameti (ENISA) eelmise aasta märtsis avaldatud aruandest selgub, et Venemaa kasuks töötavad häkkerid on rünnanud raudtee-ettevõtteid Lätis, Leedus, Rumeenias ja Eestis.

"Rünnakud raudtee-ettevõtetele on sagenenud, ennekõike Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse," seisab aruandes.

Ka Tšehhi küberturvalisuse amet NUKIB on viimastel aastatel hoiatanud küberrünnakute eest.

"Üks eelmise aasta suurimatest trendidest on pahatahtlike ründajate kasvav huvi energia- ja transpordisektori vastu," seisab juulis avaldatud aruandes.

České dráhy on samuti teatanud, et see on kogenud viimasel ajal aina rohkem küberrünnakuid oma digitaristule.

Kupka ütles samuti, et Tšehhi kavatseb piirata välismaiste ettevõtete võimalusi osaleda taristuhangetel. Tšehhil on plaanis uue kiirraudtee ehitamine, mis ühendaks Berliini, Prahat ja Viini. Raudtee valmimise järel võtaks reis aega kõigest neli tundi.

"See pole keeld, kuid me eelistame Euroopa ettevõtteid. Digitaalsete komponentide ja signaalisüsteemide puhul nõuame kindlasti ülempiiri [välismaiste ettevõtete osalusele], sest see on kriitilise tähtsusega taristu osa," ütles minister.

Kupka samuti rõhutas, et EL-i panus uute taristuprojektide elluviimisse peaks kasvama, sest ühenduse vananevad raudteed ei tule toime kasvava nõudlusega. Minister hoiatas, et taristu moderniseerimata jätmine võib kahjustada EL-i ühisturu toimimist.