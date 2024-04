Ökonomist: inflatsioon küll aeglustub, kuid on ikka väga kiire

Üheks olulisemaks inflatsiooniveduriks oli side, mis kallines aastatagusega võrreldes enam kui kümnendiku võrra. Seejuures kallinesid eeskätt teenused, mitte seadmed.

Tervishoid muutus samuti kümnendiku võrra kallimaks ning alkohol ja tubakatooted kaheksa protsenti kallimaks.

Toidu kiire hinnatõus on samas läbi saanud, hinnad kerkisid aastatagusega võrreldes ühe protsendi jagu. Mitmed olulised toidukaubad isegi odavnesid, näiteks köögivili 26 protsenti, suhkur 15 ja värske kala 12 protsenti. Oliiviõli muutus samas 29 protsenti ning mahlad ja siirupid 24 protsenti kallimaks.

Kuigi inflatsioon on aeglustumas, olid märtsikuised numbrid analüütiku sõnul ikkagi liiga suured.

"Ilmselgelt see väga rõõmustav ei ole, sest euroalal tervikuna on ju oodatav inflatsioonimäär kaks protsenti. Seda me ületame päris selgesti, kaks korda lausa. See neli protsenti aastas on rohkem põhjendatud, sest eelmise aasta aprillis lõppesid energiatoetusmeetmed ja nüüd rakendus käibemaks. Aga kui nüüd vaadata seda märtsi numbrit – 0,4 protsenti –, siis see aasta kokkuvõttes annab isegi üle neljaprotsendilise inflatsiooni, kui see jätkuks niimoodi kuust kuusse. See on väga kõrge inflatsioonimäär praegu," selgitas Luminori ökonomist Lenno Uusküla.