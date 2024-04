Märts toidupoes: piimatoodete hind liigub tasapisi allapoole

Kõrvutades lõppenud märtsikuu hindu eelmise aasta märtsis poodides olnud hindadega, on näha kõigi piimatoodete odavnemist, näitavad konjunktuuriinstituudi andmed.

Veerandi võrra langes kilepiima liitrihind: aasta eest maksis see 89 senti, nüüd aga keskmiselt 67 senti. Samal ajal ei ole pure-pakendis piima hind samas tempos muutunud: 1,24 sendilt on see aastaga langenud 1,20 sendini ehk vaid kolme protsendi võrra. Viimase kuu jooksul piim enam odavnenud ei ole, hind oli samasugune ka veebruaris.

Ka hapukoor on odavamaks muutunud. Aastaga on hind tulnud 3,67 eurolt 3,16 euroni ehk langus on olnud 14 protsenti. Ühtlasi odavnes see veel ka viimase kuuga üheksa sendi võrra.

Kilepakendis keefir on võrreldes aastatagusega kaheksa portsenti soodsam, kohvikoore saab kätte üheksa protsenti odavamalt ehk 2,71 euro asemel maksab selle liiter nüüd 2,47 eurot. Väikepakis või hind on kuus ja juustu hind viis protsenti odavam kui eelmise aasta märtsis.

Munad on kallinenud

Munad on aga aastaga kallimaks läinud ning hinnalisa on saanud nii kohalikud kui importmunad. Kohalike munade valikust kallines enim ehk kaheksa portsenti M-suuruses muna, importmunade puhul aga L-suuruses muna.

Eelmisel aastal maksis kümme kohaliku M-suuruses muna 2,57 eurot, praeguseks on nende hind tõusnud 2,75 euroni. L-suuruses importmunade hind on liikunud 2,47 eurolt 2,64 euroni.

Ainus munaliik, mis aastaga pisut ehk viie sendi võrra odavnes, on M-suuruses importmunad.

Veebruari ja märtsi võrdluses ilmneb, et ühe kuuga Eesti munade hind siiski õige pisut langes ja munakarp maksis keskmiselt kolm senti vähem kui kuu varem, kuid importmunade karbihinnale tuli mõni sent lisa.

Teravilja- ja pagaritoodete puhul torkab kõige enam silma nisujahu hinnalangus: 2023. aasta märtsis maksis kilo jahu 1,38 eurot, nüüd aga 1,16 eurot ehk langus on olnud 16 protsenti.

Saia hind on odavnenud kuus protsenti ja kaerahelbed kolm protsenti, kuid leiva hind pole langenud, vaid hoopis kolm protsenti kallimaks läinud. Kui aasta eest maksis leivakilo 2,85 eurot, siis tänavu märtsis 2,94 eurot. Viimase kuuga leiva hind siiski vähenes, kuid ainult kolme sendi võrra.

Suhkru hinna suured kõikumised on minevikku jäänud. Aasta eest maksis suhkrukilo 1,36 eurot ja tänavu märtsis 1,34 eurot, viimase kuuga oli see ühe sendi võrra odavnenud.

Lihatooted lähevad kallimaks

Lihatoodete hind liigub vaikselt tõusvas joones. Kõige enam, ligi 28 protsenti kallines importbroiler, mille kilohind oli aasta eest 3,06 eurot ja tänavu märtsis 3,91 eurot. Pärast veebruari sellele enam hinnalisa pole tulnud.

Koduse hakkliha hind kallines viis protsenti ja viinerid neli protsenti, keeduvorst aga 13 protsenti - 5,92 eurolt aasta eest 6,69 euroni tänavu. Paar-kolm protsenti lisandus aastaga ka veiseliha ja kohaliku broileri hinnale.

Sealiha hind viimasel kuul enam endises tempos ei tõusnud ja seakarbonaadi, mis maksis mullu märtsis 8,74 eurot, müüdi tänavu märtsis kuus senti kallima kilohinnaga. Kondita sealiha hind kerkis samal ajal üheksa senti ja sea ribiliha odavnes kahe protsendi ehk 18 sendi võrra.

Viimase kuu jooksul liha hinnad kuigivõrd ei muutunud. Kõige suurem oli kondita sealiha hinnalangus, ligi neli protsenti, ning kondita veiseliha odavnes samuti kolme protsendi võrra. Suitsukarbonaad läks aga ühe kuuga veidi kallimaks, see maksis veebruaris 11,98 ja märtsis 12,33 eurot.

Kala hind on teistest kaupadest kõikuvam ning erinev on see ka turul ja poelettidel.

Kauplustes kerkis kõige enam, aastaga lausa 43 protsenti jahutatud räimerümba kilohind, mis oli mullu märtsis 3,06, nüüd aga 4,37 eurot.

Forelli ja forellifilee hind langes aga 18 protsenti ning kohafilee veerandi võrra. Lõhe ja lõhefilee hinnamuutused olid aastatagusega võrreldes pea olematud.

Turgudel kallinesid samal ajal peaaegu kõigi müüdavate kalasortide hinnad. Forellifilee hind tõusis 24 protsenti ja jahutatud forelli hind 12 protsenti. Ka jahutatud räim kallines 14 protsendi võrra ja jahutatud ahven 16 protsendi võrra.

Köögivilja hind kõigub

Köögiviljade ja kartuli kategoorias võivad hinnad protsentuaalselt märkimisväärselt kõikuda, kuid kuna need on valdavalt madalad, siis reaalsed hinnamuutused on sageli siiski vaid sentides.

Nii oli märtsikuu suurim hinnalangus köögiviljade seas peakapsal, mis odavnes viiendiku võrra, poeletil tähendas see aga, et aasta eest tuli selle eest maksta 51 senti ja nüüd 40 senti. Porgandikilo maksis viiendiku võrra rohkem ehk 1,23 euro asemel 1,47 eurot kilogrammist.

Kartuli hind märkimisväärselt ei muutunud - aasta eest maksis kilogramm 92 senti, veebruaris 93 ja märtsis 96 senti.

Importkurgi kilo kallines samas aastaga veerandi võrra 4,3 eurolt 5,37 euroni. Kohaliku kurgi hind aga langes, mullu märtsis maksis see 6,36 eurot, tänavu aga 5,81 eurot. Viiendiku võrra odavnes ka importtomati maksumus.

Kohalike õunte kilohind odavnes 34 protsenti 4,36 eurolt 3,36 euroni. Importõunad kallinesid samal ajal 12 protsendi võrra 1,9 eurolt 2,13 euroni.