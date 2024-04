Sotsiaaldemokraadid: saame ilmselt Tallinna linnapea koha

"Tallinna võimukõnelused lähenevad lõpusirgele, uus linnapea tuleb ilmselt sotsiaaldemokraatide ridadest," pealkirjastati pühapäeva õhtul liikmetele saadetud infokiri. Siiski väga palju detailsemalt infokirjas teemat ei lahatud: "Meedia on juba teist nädalat täidetud uudistega Tallinna võimukõnelustest, kus erilise tähelepanu all on sotsiaaldemokraadid, kellele terendab linnapea koht."

Siiani on nii SDE esindajad kui ka teised võimukõnelejad hoidunud avalikes intervjuudes kohtade jaotust kommenteerimast. Seda on põhjendatud sellega, et kohtade jaotus, sh kellest saab linnapea, tuleb jätta võimukõneluste lõppu, kuna varajane kohtade jaotus hakkaks takistama koalitsioonileppe sõlmimist.

Siiski on ajakirjanduses ja poliitilistes ringkondades arvatud, et uus linnapea tuleb just SDE ridadest, sest just SDE lahkumine koalitsioonist Keskerakonnaga andis võimaluse linnapea Mihhail Kõlvartit umbusaldada ja uus võimuliit kokku panna.

On arvatud, et linnapeaks võib saada Jevgeni Ossinovski või praegu linnapea kohuseid täitev Madle Lippus. Ossinovski kasuks räägib poliitikute hinnangul see, et ta suudaks õhkõrna ülekaaluga ja neljast osapoolest koosnevat võimuliitu ainsana juhtida ja koos hoida. Ossinovski kahjuks räägib, et kui ta tuleb linnapeaks, peab ta loobuma riigikogu liikme mandaadist ning arvestades ülinappi ülekaalu volikogus, ei pruugi pealinna uus võimuliit kaua vastu pidada.

Tallinna uus, SDE, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 võimuliit soovib kolmapäevaks koalitsioonileppe valmis saada ja ametikohad jagada.