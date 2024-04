Jašin: mittekodanike hääleõiguse teema märgitakse koalitsioonileppes ära

Tallinnas uue võimuliidu moodustamiseks läbirääkimisi pidavad erakonnad jõudsid üksmeelele, et kolmandate riikide kodanike valimisõiguse piiramise teema mainitakse koalitsioonileppes ära, ütles Eesti 200 juhatuse liige Aleksei Jašin ERR-ile.

Jašini sõnul märgitakse mittekodanike valimisõiguse teema koalitsioonileppes ära üldsõnaliselt, ilma detailideta, vahendas rus.err.ee.

"Neljapäeval peatusime mõneks tunniks Isamaa tõstatatud teemal – Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse küsimusel kohalikel valimistel – ja jõudsime finišisse. Kompromissi variant on selline, et me nimetame selle teema deklaratiivselt koalitsioonilepingus," rääkis Jašin.

"Loomulikult ei ole Tallinn selle küsimuse lahendamisega kuidagi seotud. Teised koalitsioonikõneluste osapooled leiavad, et sellest ei peaks üldse rääkima, aga kuna üks pool seda nõudis, siis tuuakse Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse küsimus lepingus üldjoontes välja," lisas ta.

Jašini sõnul on ta optimistlik, et koalitsioonilepe sünnib selle nädala pühapäevaks.

"Meil on jäänud arutada kümmekond vastuolulist teemat. Need on tänase ja homse päeva küsimus. Pärast kõigi teemade läbi arutamist liigume edasi linnavalitsuse ametikohtade jaotamise juurde. Pühapäevaks saab koalitsioonileping kindlasti valmis. Ma ei näe põhimõttelisi probleeme, mis võiksid seda takistada," sõnas Jašin.

Tallinnas peavad koalitsiooniläbirääkimisi Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200.