Uusküla: tööstustoodangu suur kukkumine on läbi, lootus on kasvule

"Kitman Thulema käive on kahanenud kohalikel turgudel. Kuna me teeme keerulisemat mööblit puidust, metallist ja kivist, siis see on aidanud meid Skandinaavia turgudel, kuhu me teeme kaubandussisustust. Ja uue turuna on Island, kus just lõpetasime suure kontorihoone sisustamise," lausus Hälvin.

Mööblisektoris tervikuna on olukord halb, lisas Hälvin

"Mööblitootjatel on see aasta kindlasti keerulisem kui eelmine aasta. Paljudel ettevõtetel on tekkinud maksuvõlg riigi ees ja likviidsusraskused, millest on kindlasti väga keeruline välja tulla," ütles ta.

Jätkuvalt on väga nõrk nõudlus ehitusega seotud tegevusalades.

"Puidutööstuse osakaal languses oli veebruaris ligi pool. Ja kui sinna juurde panna mööblitööstus, ka elektroonika, masinad ja seadmed, siis need neli tegevusala andsid isegi üle kolmveerandi kogu töötleva tööstuse langusest. Mööblitööstuse tootmismaht on kukkunud umbes aastasse 2010," lausus Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Et tööstustoodangu madalseis jätkub, on näha kestvuskaupade juures, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"Kus toodang on langenud 2022. aasta algusest isegi rohkem kui kolmandiku võrra. Natuke parem seis on kulukaupadel, need on kaubad, mida me igapäevaselt tarbime ja mida igapäevaselt vaja on. Näiteks toiduainetööstuse toodang on enam-vähem sama, mis oli paar aastat tagasi," ütles Uusküla.

Nüüd on lootus kasvule, sest suur kukkumine on ära toimunud, ütles Uusküla.

"Rootsi suunas ei ole võimalik vähem tehasemaju saata, sellepärast et neid praktiliselt eelmisel aastal ei läinud. Selleks aasta on kuulda, et tehasemaja tootjad on otsinud uusi turge ja ootavad kevadet-suve," lausus Uusküla.

Mertsina sõnul on tööstuse nõudlus madalseisust üle saanud, kuid jätkuvalt nõrk.

"Kuises võrdluses, kui vaatame viimast kolme-nelja kuud, on töötlev tööstus küll juba kasvamas, aga selleks, et jõuda aastases võrdluses kasvuni, see võtab veel aega," ütles ta.