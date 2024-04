Tallinna koalitsioonikõnelejad arutasid haiglate ühendamist

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Isamaa peetavate läbirääkimiste kolmandal päeval arutati Tallinna tervishoiuasutuste ühendamist ning Vene Föderatsiooni mõjuvälja vähendamist linnaruumis.

"Sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku, et me võiksime alustada riigiga läbirääkimisi, et ühendada nii Tallinnale kuuluvad haiglad kui sihtasutus PERH üheks suureks tervishoiu sihtasutuseks, mida siis riik ja pealinn ühiselt asutaksid," ütles Tanel Kiik ERR-ile.

Haiglate ja sihtasutuste ühendamine aitaks tervishoiuvaldkonnas raha paremini kasutada, muutes ravimite hankimise ja investeeringute planeerimise efektiivsemaks. Sarnast praktikat on ka mujal rakendatud ning see ei aitaks vähendada asutuste vahel tarbetut konkurentsi, rääkis Kiik.

Kiik lisas, et haiglate ühendamises ei ole koalitsioon veel kokku leppinud.

Pärtel-Peeter Pere (RE) sõnul on Reformierakond haiglate ühendamise plaaniga nõus.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et Isamaa veel arutab haiglate ühendamise küsimust. "Isamaa hetkel jääb siin skeptiliseks. Meie oma lõppsõna sellele projektile öelnud ei ole. Aga kui me räägime lihtsalt ka nüüd uuest kompleksist, mida on sotsiaaldemokraadid soovinud, siis see on 600 miljonit. Kas see raha on olemas? Me peame vaatama Tallinna linna investeeringute tervikpilti," lausus Solman.

Läbirääkimistel otsustati muuta Vene Kultuurikeskuse nime

Tallinna koalitsioonikõnelustel arutati ka Vene Föderatsiooni mõju vähendamist Tallinnas. Ühe tegevusena otsustati Vene Kultuurikeskuse nime muutmine Rahvusvähemuste Kultuurikeskuseks. Sarnane nimemuutus on plaanis ka Vene muuseumiga.

"Oli palju arutelusid, kuidas vähendada Tallinna ruumis Vene Föderatsiooni mõju. Kuidas arendada kultuurielu eesti keeles. Otsustati Vene kultuurikeskuse ümbernimetamine Rahvusvähemuste kultuurikeskuseks," rääkis Marek Reinaas (E200).

Pärtel-Peeter Pere ütles, et Russki Miri ehk Vene Maailma mõju vähendamine ei piirdu ainult muuseumitega. Ta lisas, et Tallinnas on alustatud revisjoni ning propagandatalituse kokkupanekut.

"Sellist asja, mis toimus Stolitsas, me enam siin ei luba," lausus Pere.

Tallinna koalitsioonikõneluste kolmandal päeval ei arutatud KOV valimisõiguse äravõtmist kolmandate riikide kodanikelt, ütles Pere.