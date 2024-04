Tallinna koalitsioonikõnelejad ei plaani linnas kiiruspiiranguid muuta

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Isamaa peetavate läbirääkimiste neljandal päeval arutasid erakonnad Tallinna kiiruspiirangute muutmist. Samuti otsustasid erakonnad, et toovad tagasi linnaarhitekti.

Aleksei Jašin (E200) ütles, et koalitsiooniläbirääkimistel olid erakonnad Tallinna kiiruspiirangute teemal erinevatel seisukohtadel ning täiendavalt Tallinnas piirkiirust ei tõsteta ega ka langetata.

"Pole mingeid kokkuleppeid," kommenteeris Isamaa esimees Urmas Reinsalu kiiruspiirangute arutelu. "Autojuhtide kiusamine tuleb lõpetada. Ei saa nii olla, et riigi tasemel virutatakse autoomanikele automaksuga ja siis Tallinna linna tasemel keerame nö kraanid kinni ja muudame autoga liikumise lihtsalt hästi raskeks," sõnas Reinsalu.

Kõnelustel osalevad erakonnad otsustasid, et linnaarhitekti ametikoht taastatakse.

"Tuleb tagasi linnaarhitekti ametikoht. Rääkisime sellest, kus ta hakkab paiknema linnastruktuuris. Millised volitused, milline võim saab tal olema, juhtides igasugu üldplaneeringulisi või olulisi planeeringulisi momente Tallinna linnas," rääkis Jašin.

Tegemist oleks ühe inimese ametikohaga, selgitas Jašin. Kus asutuses ta töötama hakkab ja mis volitused talle tulevad, seda pole veel kindlaks määratud.

Pere: vaatame üle munitsipaalpolitsei tööülesanded

Pärtel-Peeter Pere (RE) ütles, et Reformierakond tahab üle vaadata munitsipaalpolitsei tööülesanded. Pere sõnul pole põhjendatud, et munitsipaalpolitsei kontrollib tasuta ühistranspordis pileteid. "Selge see, et nad pakuvad teatavat tuge politseile. Aga munitsipaalpolitsei või linnavahid või mis iganes nad on – mis ülesanded neil on? Kas me saaksime targemalt maksumaksja rahaga siinkohal ringi käia?" lausus Pere.

"Homseks jõutakse finišisse," kommenteeris Pere läbirääkimiste seisu.

Jašin ütles, et arutelud on lõppfaasis, kuid kui kokkuleppele ei jõuta, ei pruugi neljapäeval uus koalitsioon moodustuda. Ta lisas, et ei näe erakondade vahel suuri erimeelsusi.

Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et lähipäevil on võimalik koalitsioonikõnelejate vahel kokkulepe saavutada.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei hinnanud realistlikuks, et neljapäeval jõutakse läbirääkimistega lõpuni. Ta ütles, et läbirääkimised on muutunud keerulisemaks ning erakondade vahel on ideoloogilised erinevused.

Reinsalu sõnul pole Isamaa saanud rahuldavat vastust kolmanda riikide kodanikelt KOV valimisõiguse äravõtmise teemal.

Koalitsioonikõnelejatel on plaane teha linnas investeeringuid 350 miljoni euro eest, kuid linnaeelarve võimaldab investeerimiseks kulutada 150 miljonit eurot aastas, ütles Jašin.