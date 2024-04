Ossinovski Tallinna võimukõnelustest: 90 protsenti teemadest on kaetud

"Terevisioonis" kõneluste kulgu kommenteerinud Ossinovski nentis, et õhus on veel mõned küsimused, mis vajavad täpsemat arutelu osapoolte vahel, näiteks haiglate valdkond.

"Lisaks on ka erakondadel palju häid mõtteid, mis tuleb nüüd ka finantsreaalsusega ühitada. See jääb nädalavahetuseks," lisas Ossinovski, täpsustamata, mis need head mõtted on.

Linna ametid, näiteks abilinnapeade ja linnaosavanemate kohad, ei ole Ossinovski väitel veel ära jaotatud. Seda, kas temast endast saab Tallinna uus linnapea, Ossinovski ei kinnitanud, küll aga ütles ta, et sotsiaaldemokraadid on linnapeakohast huvitatud.

Ossinovski avaldas ka lootust, et järgmise nädala keskpaigaks võiks koalitsioonilepe koos olla. Seejärel saab võtta vastu otsused volikogu kokku kutsumiseks ja konkreetseteks hääletusteks.

Koalitsioonikõneluste alguses Isamaa poolt jõuliselt välja käidud agressorriikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmise teema on Ossinovski sõnul läbirääkimistel olnud küll õhus, aga läbirääkimistelaua taga seda tema väitel sisuliselt pole olnud. Ossinovski märkis, et kõigi läbirääkijate seisukoht on, et tegu on üleriigilise poliitika küsimusega, mida tuleb arutada parlamendis. Samas ei saa Ossinovski sõnul välistada, et seda teemat siiski veel ka Tallinna võimukõnelustel arutatakse.

Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Eesti 200 alustasid Tallinna koalitsiooniläbirääkimisi pühapäeval.