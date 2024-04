Teisipäeval tuleb sooja kuni 20 kraadi

Eesti on teisipäeval läände ja põhja jääva madalrõhuala ning lõunas ja idas oleva kõrgrõhuala piiril soojeneva õhumassi all. Aeg-ajalt saabub üksikuid vihmapilvi ning tuul jääb rahulikumaks. Seal, kus päikest rohkem, on sooja tublisti üle 15 kraadi, pilvede all vähem. Ka mere ääres, kus puhub briisituul ehk tuul merelt maa suunas, võib õhutemperatuur jääda oodatust madalamale.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma. Rannikul on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5, öö hakul rannikul kuni 9 meetrit sekundist. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Hommikul võib kohati veidi vihma sadada. Mõnel pool püsib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Päev on kohati vihmahoogudega. Kagu-Eestis võib äikest olla. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20, mõnel pool rannikul ja tihedama pilvkatte all 8 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeva öö on mitmel pool udune. Sooja on 3 kuni 9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi. Päeval liiguvad üle maa vihmahood, ida pool on võimalik ka äike. Sooja tuleb 15 kuni 23, saartel ja läänerannikul 7 kuni 14 kraadi. Õhtul langeb õhutemperatuur ka ida pool kiiresti.

Neljapäeva öösel üks sadu lahkub, pärastlõunasel ajal saabub merelt uus. Öösel on sooja 3 kuni 7, päeval 6 kuni 12 kraadi.

Reedene öö ja ennelõuna on sajuhoogudega, pärastlõunal taandub sadu itta. Öösel on sooja 4 kuni 8, päeval 5 kuni 11 kraadi.

Laupäeva öö on selgem ja väheste miinuskraadidega, uus sadu peaks saabuma pärastlõunal. Õhk soojeneb üle 10 kraadi.