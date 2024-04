Üle 3500 Soomes müüdud drooni võis sattuda Venemaale

Soome arvutitehnikapood müüs üle 3500 drooni Venemaale kaitsevarustuse müümises süüdi mõistetud inimesele, kuid poe pidaja eitab, et droonid oleksid Venemaale sattunud.

Turu tehnikapood Jimm's PC-Store müüs üle 3500 drooni Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumises märtsis süüdi mõistetud Gabriel Teminile, vahendas pühapäeval Iltalehti. Droonide maksumus ületas kokku kahe miljoni euro piiri.

Prokuratuuri sõnul rikkus Temin Venemaa-vastaseid sanktsioone peaaegu 30 korral, kuid kohtu hinnangul oli ainult nelja juhtumi puhul süüdimõistmiseks piisavalt tõendusmaterjale. Kohus leidis, et droonide jõudmine Venemaale pole piisavalt hästi tõendatud.

Droonide ekspordidokumentides seisis, et neid toimetatakse Türki. Samas kahtlustas Soome toll, et droonid jõudsid tegelikkuses Venemaale. Temini telefonist leiti Venemaa kontaktilt saadetud venekeelsed sõnumid, milles on räägitud saja drooni tellimisest nädalas.

Venemaa kasutab aktiivselt droone oma vallutussõjas Ukrainas.

Tehnikapood Jimm's PC-Store väidab, et selle müüdud droonid pole Venemaale sattunud, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

TechBBS foorumis avaldatud pressiteates kirjutab ettevõtte tegevjuht Veli Nietula, et tema ettevõte on tõepoolest müünud Teminile droone Iltalehti kirjeldatud koguses. Samas eitab ta, et droonid oleksid Venemaale sattunud.

Nietula sõnul täitis Jimm's PC-Store kõik Venemaa-vastastest sanktsioonidest lähtuvad nõuded. Siiski tunnistas ta, et ettevõte langes "müügihulluse" ohvriks ega teinud oma klientidele piisavat taustakontrolli.

Tehnikapoe juht väidab, et koostöö Temini ettevõttega katkes pärast sanktsioonide rikkumise kahtlustuste esile kerkimist. Nietula lisas, et ettevõte ei müü enam oma toodangut välismaale, sest välismaiste klientide taustakontrolli teostamine on keeruline.