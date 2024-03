Soome kohus mõistis ettevõtja Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumises süüdi

Temin oli ettevõtete Siberica Oy ja Luminor Oy tegevjuht ning lisaks tingimisi karistusele tuleb Teminil ja ta juhitud ettevõtetel loovutada riigile kuriteost saadud rahalise kasu.

Kohus mõistis Temini kaassüüdistatavad õigeks. Samuti lükati tagasi teised Teminile esitatud süüdistused.

Prokuröri sõnul eksportis või üritas Temin oma ettevõtete kaudu Venemaale eksportida sanktsioonide alla kuuluvaid tooteid või tooteid, mille transiit läbi Venemaa on keelatud, kirjutab Yle.

Ettevõtja süüdistati muu hulgas enam kui 3500 drooni ja droonide peatamiseks mõeldud seadme eksportimises Venemaale.

Ringkonnakohus mõistis Temini süüdi kahes 2022. aasta augustist septembrini toimunud ekspordijuhtumis, mille puhul oli tollile teatatud sihtkohaks Kasahstan, kuid Siberica infosüsteemist leitud andmed näitasid, et kaup läks tegelikult Peterburi.

Tegemist oli ekspordipiirangutega tööriistade ekspordiga Saksamaalt Venemaale. Tööriistade ekspordiväärtus jäi 4500 euro kanti.

Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud droonide ekspordi puhul prokuratuuri poolt esitatud midagi peale kaudsete tõendite, millest ei piisanud tõendamaks, et droonid kavatseti eksportida Venemaale või et need oleksid Venemaale jõudnud.

See on esimene süüdimõistev otsus Soomes, mis on seotud Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumisega, kirjutab Soome ajaleht Helsingin Sanomat.