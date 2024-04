EIS ei pidanud ka eesti keele katseeksamil vastu

Eesti keele katseeksamil tekkisid tõrked eksamite infosüsteemis (EIS), mistõttu see muutus väga aeglaseks ning haridus- ja noorteametil tuli koolide testi sooritamise aega pikendada. Alles laupäeval nurjusid EIS-i tõrgete tõttu Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed.

Alates märtsist on koolid teinud katseeksameid, et kontrollida, kas nad on valmis tulevaks aastaks, mil põhikooli lõpueksamid muutuvad digitaalseks. Teisipäeval toimus viimane, eesti keele katseeksam ja selle käigus tekkisid probleemid EIS-iga.

E-katseeksameid korraldava haridus- ja noorteameti (harno) kommunikatsioonispetsialist Tiina Nõmm ütles, et maas ei olnud kogu süsteem, kuid vahemikus kella 9.30 kuni 9.50 muutus see väga aeglaseks. Seetõttu pikendas amet testi sooritamise aega.

"Praeguseks juba katseeksamiga jätkatakse," kinnitas Nõmm.

Seda, kas tõrkeid esines kõigis koolides või õnnestus mõnes õppeasutuses eksamit probleemideta teha, ei osanud ta öelda ja tõdes, et tõrke põhjuseid alles otsitakse ning ka nende ulatuslikkus alles tehakse kindlaks.

EIS vedas viimati alt alles 6. aprillil, kui mitu tuhat õpilast osales Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsetel, kuid testi tegemine lõpetati EIS-i tõrgete tõttu.

Nõmme sõnul on tegu kahe täiesti erineva asjaga ja esialgse info põhjal võib öelda, et kahel ajaliselt lähedasel korral tõrgete tekkimine on kokkusattumus.

Harno direktor Jaak Raie ütles, et täpsemat tõrgete põhjust uuritakse.

"E-katseeksamid on hea võimalus selgitada välja võimalikke tõrkeid e-eksamite sooritamisel. Tänane juhtum aitab meil järgmiseks kevadeks olla veelgi paremini valmistunud," lausus Raie.

Esmaspäeval teatas Raie pressiteate vahendusel, et e-eksamite läbiviimist on põhjalikult katsetatud märtsis toimunud suure osalejate arvuga inglise keele e-katseeksamiga ja eesti keele kui teise keele e-katseeksamiga. Varasemad katseeksamid ja tasemetööd on EIS-is sujunud tehniliste tõrgeteta.

"Valmistudes üleminekuks e-eksamitele on EIS-i hiljuti optimeeritud suure koormusega testide sooritamiseks ning lahendust on põhjalikult testitud, tänu millele on olnud võimalik sel kevadel sooritada suure kasutajate hulgaga e-katseeksameid. Katseeksamite ülesanded on koostatud harno praktika kohaselt ja arvestades süsteemi eripärasid," lausus Raie.

Ta lisas, et haridusministeeriumi tehnoloogia juhtimise osakonna EIS-i meeskonna kinnitusel tehnoloogia vaates teisipäevane katsetus sujub, sest katseeksam viiakse läbi põhjalikult testitud keskkonnas.

Teisipäevasele eesti keele katseeksamile oli registreeritud ligi 7000 õpilast ligi 300 koolist.