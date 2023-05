Erakonna Koos juht Ivanov lahkus Venemaale ja juhib erakonda sealt

Erakonna Koos juhatuse liige Oleg Ivanov lahkus koos abikaasaga Venemaale Sotši, et seal erakonda juhtida. Ivanovi sõnul pelgas ta, et kaitsepolitsei võtab ta vahi alla.

Ivanov andis teada, et ta on Sotšis, sotsiaalmeedias, kui kirjeldas erakonna plaane.

"Aastaga oleme teinud ära selle, mida paljud on aastakümneid loonud. Edasi – teeme erakonna esimese kongressi, lepime kokku tegevuskava ja alustame ettevalmistusi Euroopa Parlamendi valimisteks," teatas ta.

Venemaale jõudis Ivanov peale autoreisi Euroopas ning esialgu plaanib paar Venemaale ka jääda.

Ivanov ütles, et kui erakonna liiget Aivo Petersoni Euroopa Parlamendi valimiste ajaks ei vabastata, siis kandideerib ta üksi. "Kui Aivo vabaneb, kandideerib ta meie juhina," ütles Ivanov Läti ajakirjanikule antud intervjuus.

Petersoni pidas märtsis kinni kaitsepolitsei ning teda kahtlustatakse Eesti riigi vastase suhte loomises. Peterson võeti kaheks kuuks vahi alla. 9. mail teatas prokuratuur, et Petersoni vahi all pidamist pikendati kahe kuu võrra.

Ivanov põhjendas Eestist lahkumist sellega, et pärast sõbra ja parteiliitlase Petersoni vahistamist sai ilmseks, et ühel päeval võib kaitsepolitsei ka talle järele tulla.

""Nad on juba välja arvutanud ja teatanud, et mittekodanike toel, meid toetavad enamus mittekodanikest ja Venemaa kodanikest, võidame kohalikud valimised ka Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja kahes suuremas Tallinna linnaosas. Muidugi ei saa nad seda lubada, nii et Aivo on vahi all," ütles Ivanov.

Ivanov lausus, et vanglast on pea võimatu erakonda juhtida ning europarlamendi ja kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida ja seetõttu otsustas ta ajutiselt teha kõike distantsil, kust kapo teda kätte ei saa.

Ivanov kogus riigikogu valimistel Tallinnas Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita ringkonnas 2699 häält ja parlamenti ei pääsenud.

Koos registreeriti erakonnaks tänavu 8. mail.