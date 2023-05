Erakonna Koos asutamine tõi esile puudused erakondade registreerimises

Erakonna Koos asutamisele järgnenud segadused annavad tunnistust puudustest erakonna registreerimise protseduurides, mis ei võimalda riigil sisuliselt kontrollida, kas uue partei moodustamise üks tähtsamaid eeldusi – 500 liiget – on tegelikult täidetud.

"Erakonnaga liitumise avaldused ei ole Tartu maakohtu registriosakonna valduses," ütles Tartu maakohtu pressiesindaja Anett Kreitsman teisipäeval ERR-ile. Maakohtust öeldi eelmisel nädalal ERR-ile, et erakonna Koos registreerijad esitasid neile nõutud dokumendid, sealhulgas nimekirja vähemalt 500 liikmega.

Õhtuleht kirjutas teisipäeval, et Tartu maakohtu registriosakond, mis peab Eestis erakondade registrit, ei kontrolli erakonna liikmete nimekirja, kuna selle eest peab vastutama erakond ise. Samuti tõi leht esile, et mitmed erakonna "Koos organisatsioon osutub suveräänsusele" nimekirja kantud inimesed olid esitanud avalduse astuda hoopis Eesti Patriootide Erakonda Koos, mida aga Tartu maakohus ei registreerinud.

Kokkuvõttes võib erakonna liikmeks osutuda inimene, kes ise pole selleks soovi avaldanud.

Koos: meie liikmed on ainult need, kes tahtsid liikmed olla

Erakonna koordinaator Stepan Romanov tunnistas meediale saadetud kirjas, et kuna nende esialgu soovitud nime – Eesti Patriootide Erakond KOOS –registriosakond ei kinnitanud, pidid nad seda muutma, kuid jätsid muutmata erakonna programmi ja põhikirja ning enamiku liitumisavalduse kirjutanud liikmete nimekirja.

"Pärast vastava nime muutmise otsuse tegemist teavitati sellest nõuetekohaselt kõiki huvitatud isikuid ning anti võimalus keelduda uue nimega erakonda astumast," rõhutas Romanov. "Seega on täna erakonna liikmete nimekirjas need, kes soovisid koos meiega jätkata teed Eesti vabariigi patriootide poliitilises elus," lisas ta.

Maakohtu esindaja rääkis ka ERR-ile, kuidas erakonna Koos asutajad alustasid püüdlusi oma liikumine erakonnana registreerida juba veebruaris, kuid asutamisdokumentides olnud puuduste tõttu venis see kuni mai alguseni. Aga erakonna liikmete nimekirja maakohtu registriosakond siiski ei kontrolli.

Kohtu esindaja: protseduurid vajaksid täpsustamist

Kreitsman tunnistas ERR-ile vajadust täpsustada erakondade moodustamise ja registreerimise protseduuri.

"Maakohtu registriosakond on täitnud oma kohustusi. Oleme kitsaskohtadele tähelepanu juhtinud, aga regulatsioonides muudatuste tegemine ei ole meie pädevuses," ütles Tartu maakohtu pressiesindaja.

Küsimusele, mida peaks inimene tegema siis, kui avastab, et kuulub erakonda, milleks ta soovi pole avaldanud või mille liige ta ei soovi olla, vastas maakohtu esindaja, et siis tuleb esitada erakonnale või ka otse e-äriregistrile avaldus enda välja arvamiseks. Kui erakonna juhtkond keeldub inimest nimekirjast välja arvamast, on võimalus pöörduda ka politseisse.

Tartu maakohus ei saa aga praeguses olukorras, kus on kahtlusi, et erakonna Koos liikmeskond ei ole nii suur kui nõutud, siiski midagi teha. "Saame algatada järelevalve siis, kui erakonna liikmete arv langeb alla 500," ütles Kreitsman.

Erakond Koos organisatsioon arenes välja liikumisest Koos/Vmeste, mis sai laiemalt tuntuks riigikogu valimistel, kui selle üks juhtliikmeid Aivo Peterson kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält, millega tal jäi pisut alla tuhande hääle puudu isikumandaadi võitmisest.

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos veel kahe mehega 11. märtsil kinni kahtlustatuna Eesti riigi vastase suhte loomises ning prokuröri taotlusel võeti esialgse kahtlustuse saanud mehed kaheks kuuks vahi alla.

Eelmisel nädalal selgus, et erakonna Koos juhatuse liige Oleg Ivanov lahkus abikaasaga Venemaale, et seal erakonda juhtida. Ivanovi sõnul pelgas ta, et kaitsepolitsei võtab ta vahi alla.