Vene kaasmaalaste ühendus võis laiali minna kartuse tõttu kohtu alla sattuda

"Petersoni kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomises karistusseadustiku paragrahv 235 lõige 1 mõttes. Kui kõrvutada seda koordinatsiooninõukogu tegevusega, mis Vene saatkonna kureerimisel viis siin ellu Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitikat, mis oli Venemaa ametkondade - välisministeeriumi, presidendi administratsiooni jt - välja töötatud ning tegutses muuhulgas Venemaa kaasmaalaste seaduse kohaselt, omades seejuures kontakte Venemaa ametkondade esindajatega, siis on võimalik, et nad said aru, et ühised nimetajad nii Seredenko kui ka Petersoni kaasustega võivad olla päris suured," ütles kapo büroo juht Harrys Puusepp.

Teadaolevalt toimusid Eestis ametlikult registreerimata koordinatsiooninõukogu istungid Venemaa saatkonna ruumides ning saatkonna esindajad osalesid selle koosolekutel.

Küsimusele koordinatsiooninõukogu rahastamise kohta vastas Puusepp, et Vene saatkond eraldas vahendeid selle istungite korraldamise ning aastakonverentside läbiviimise kulude katteks, "aga ei suurt enamat".

"Küll aga oli tegemist positsiooniga, mis avas uksi Vene saatkonnas ja Venemaa ametkondades ning enne EL-i sanktsioonide kehtestamist ka Venemaa fondides, mille kaudu lõhestustegevuseks raha eraldati. Oleme seda oma varasemates aastaraamatutes ka korduvalt kajastanud," märkis kapo esindaja.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu ütles 14. aprillil kapo aastaraamatu tutvustamisel, et ligi 30 aastat Eestis tegutsenud ning valdavalt Vene kodanikest koosnenud kaasmaalaste koordinatsiooninõukogu, mis oli aastaid tegelnud Kremli poliitika toetamisega ning käinud enamasti koos Vene saatkonnas, läks 4. aprillil laiali. Tema sõnul oli selle põhjuseks Venemaa algatatud sõda Ukrainas, mis tekitas koordinatsiooninõukogusse kuulunud inimeste vahel erimeelsusi.

"Mil moel Petersoni ja teise kahe isiku kinnipidamine oli seotud Venemaa saatkonna juures tegutsenud koordinatsiooninõukogu otsusega ennast laiali saata, peab küsima nende käest," ütles Puusepp vastuseks ERR-i küsimusele.

Kapo pidas riigikogu valimistel ligi 4000 häält saanud ühenduse Koos / Vmeste ühe liidri Petersoni ja veel kaks meest kinni märtsi alguses kahtlustatuna Eesti riigi vastase suhte loomises. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda või täpsustuda, rõhutas prokuratuur.

Harju maakohus otsustas 2022. aasta septembris, et Seredenko on süüdi karistusseadustiku paragrahv 235 lõige 1 järgi riigivastase suhte loomises ning mõistis talle maksimaalsele lähedase karistuse – viis aastat ja kuus kuud vangistust.

Süüdistuse järgi oli Seredenko teadlikult loonud ja pidanud ajavahemikul 15. november 2009 kuni 3. märts 2021 Eesti Vabariigi vastast suhet Venemaa valitsusasutuste huvides ja ülesandel tegutseva seitsme isikuga. Seredenko edastas neile teavet, koostas ja avaldas nendega koostöös artikleid, osales nende poolt korraldatud üritustel ja organisatsioonide tegevuses, mis olid suunatud Venemaa välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Venemaa mõjutustegevuse elluviimiseks, eesmärgiga lõhestada Eesti ühiskonda, diskrediteerida Eesti Vabariiki ja selle institutsioone ja riivata Eesti põhiseaduslikku korda, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust ning julgeolekut.