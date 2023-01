Vene kirik tühistas MTÜ Koos / Vmeste algatatud ühispalvuse

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusukirik (MPEÕK) teatas teisipäeval, et sattus provokatsiooni ohvriks ning tühistab 22. veebruariks kokku kutsutud ühispalvuse MTÜ-ga Koos Rahu Eest Eestis, mis osaleb riigikogu valimistel samas nimekirjas Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmetega. Siseminister Lauri Läänemets avaldas MPEÕK otsuse üle rahulolu ja tunnistas, et aktsiooni toimumisel oleks võinud päevakorda tõusta metropoliit Eugeni väljasaatmine.

Esmaspäeval levitas MTÜ Koos / Vmeste sotsiaalmeedias videopöördumist, milles MPEÕK metropoliit Eugeni kutsus tulema 22. veebruaril Toompeale ühispalvusele. Siseministeeriumi hinnangul on sama vabaühendus korduvalt esinenud Kremli-meelsete avaldustega.

"Peame suure kahetsustundega teatama, et meie kirik on sattunud poliitilise provokatsiooni ohvriks. Arvasime, et meie poole pöördusid aktiivsed kodanikud, kes tahtsid edastada sõnumit, kutsuda üles palvetama rahu eest, kõige paremate kavatsustega," öeldakse MPEÕK teisipäeval saadetud avalduses.

"Kirik ei osale poliitikas ning ei suuda alati hinnata mõnede vastutustundetute tegelaste poliitilist tegevust ja poliitilisi tagajärgi," lisas kirik.

MPEÕK teatel tehakse kõigis tema kogudustes toimuvate teenistuste ajal palveid verevalamise kiireks lõppemiseks ja rahu taastumiseks paljukannatanud Ukraina maadel.

Venekeelse üleskutse üritusel tegi liikumise Koos / Vmeste üks juhte Aivo Peterson ning sellest jäi mulje, et aktsioon toimub ka kirikust väljaspool, kuna osalejatele lubati avada väliköök ning jagada kuumi jooke. Samuti lubati anda igaühele võimalus avaldada laval arvamust selle kohta, elada rahus kõigi Ukrainast Eestisse saabunud pagulastega. Samuti lubati Ida-Virumaalt tulijatele pakkuda bussitransporti korraldajate kulul.

"Traagilise kuupäeva eel – aasta möödumisel sõja algusest – tahame kutsuda usklikke üles tugevdama oma palveid. Kahjuks ei kooskõlastanud liikumise Koos / Vmeste tegelased meiega oma tegevusi ning me ei teadnud midagi nende plaanist korraldada aktsioon ka parlamendi ees ning sellega ei ole meil mingit pistmist. Tõenäoline, et see oli ettekavatsetud poliitiline provokatsioon," seisab kiriku avalduses.

MPEÕK teatas samas avalduses, et seoses kujunenud olukorraga jääb 22. veebruariks kavandatud palvus Aleksander Nevski katedraalis ära ning kiriku hoone suletaks hommikul, et hoida ära igasuguste provokatsioonide toimumine.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea metropoliit Eugeni Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt esitas teisipäeval metropoliit Eugenile kutse ilmuda kiirkorras ministeeriumisse andma selgitusi plaani kohta osaleda poliitilises aktsioonis.

"Lõpetuseks soovime rõhutada, et meie jumalakodude uksed jäävad alati avatuks usklikele ja jumala otsijatele. Me võtame vastu iga meie juurde tuleva inimese sõltumata tema rahvusest ja poliitilistest vaadetest kui venna või õe Kristuses. Kuid teatame veel kord, et meie kiriku positsioon poliitilises tegevuses osalemise kohta jääb muutumatuks. Kirik on väljaspool poliitikat ja seetõttu me ei osale mitte mingisugustes poliitilistes või valimiseelsetes aktsioonides," seisab MPEÕK avalduses.

Siseminister Lauri Läänemets teatas, et on kategooriliselt vastu mõne kiriku, usuühenduse või religioosse liidri igasugusele sekkumisele ilmalikku poliitikasse, kuna see on oma aluspõhimõtetelt amoraalne.

Viimati suhtles siseministeerium metropoliit Eugeniga mullu oktoobris, kui kirikujuhilt nõuti seisukohta Venemaa agressiooni suhtes Ukrainas.

Läänemets: meie sõnum jõudis kohale

Siseminister Lauri Läänemets avaldas usutluses ERR-ile rahulolu MPEÕK otsuse üle, kuid tunnistas, et kui aktsioon oleks toimunud, oleks see võinud saada aluseks Eugeni väljasaatmisele.

"Ilmselgelt võib siit järeldusi teha, et sõnum on kohale jõudnud, kirik on järeldused teinud," ütles Läänemets. "Kogu see sündmus jääb ära, kirik on sel päeval kinni, see on kõige tähtsam. Me soovisime, et poliitikasse sekkumist ei oleks, ei oleks enne Eesti Vabariigi aastapäeva tegevusi, mis võiksid siin konflikte põhjustada ja ühiskonda lõhestada ja et ka kirik institutsioonina ei osaleks riigikogu valimiste kampaanias - see on see, mida me oleme soovinud," lisas minister.

Läänemetsa sõnul jääb teisipäevaks esitatud kutse metropoliit Eugenile siiski jõusse ning kohtumine tema ja asekantsler Küüdi vahel toimub.

Küsimusele, kas metropoliit Eugeni kui Venemaa kodaniku Eestist välja saatmine on päevakorrast maas, vastas siseminister: "See põhimõtteline seisukoht, et kui Vene õigeusu kiriku pea astub üle nende punaste joonte, mis me oleme öelnud - kus ta kuidagimoodi õigustab sõda Ukrainas või kiidab heaks Vene õigeusu kiriku neid poliitilisi seisukohti, mis Moskvas on välja öeldud või teeb midagi muud, näiteks selle sama Kremli-meelse erakonnaga koos sellise poliitsündmuse korraldamine - siis see oleks täiesti päevakorras olnud, seesama põhimõte on jätkuvalt jõus."