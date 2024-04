Euroopa sadamad on täis müümata Hiina autosid

Financial Timesi allikate sõnul saadavad Hiina autotootjad oma toodangu Euroopasse ilma, et nad telliks autode edasist transporti sadamast esindusse või ostjale. Ka teised autotootjad ei suuda tagada logistikaks vajalike veokite olemasolu veokijuhtide ja varustuse nappuse tõttu.

"Automüüjad kasutavad aina sagedamini sadamate autoparklaid ladudena. Selmet toimetada autod edasimüüjatele, jätavad nad autod autoterminali," teatas Belgia Antwerpeni-Brügge sadam, täpsustamata, kust on autod pärid.

Valdkonna asjatundjad süüdistavad aga Hiina autotootjaid, mis ei suuda oma autosid müüa. Hiina autoeksport kasvas eelmisel aastal 58 protsenti, sealjuures alanud aasta kahe esimese kuu jooksul olid suurimateks Hiina elektri-, hübriid- ja vesinikusõidukite vastuvõtjateks Belgia, Ühendkuningriik, Saksamaa ja Holland.

"Hiina autotootjad kasutavad sadamaid parklana," ütles üks autode tarneahelate juhtimisega tegelev inimene.

Mõned Hiina elektrisõidukid on seisnud Euroopa sadamates üle 18 kuu. Allikate sõnul on mõned sadamad palunud importööridelt autod sadamast ära viia.

"See on kaos," ütles üks asjaga kursis olev isik.

Saksamaa Bremerhaveni sadamas autoterminali haldav ettevõte BLG Logistics teatas, et autode viibimisajad selle terminalis on pikenenud pärast seda, kui Saksamaa valitsus lõpetas toetuste maksmise elektrisõidukite ostmiseks eelmise aasta detsembris.

Terminalidesse jäänud müümata autode arv kasvab samal ajal, kui paljud Hiina autotootjad nagu BYD, Great Wall, Chery ja SAIC plaanivad suurendada autode eksporti Euroopasse nii Euroopa kasvava turu hõivamiseks kui ka selleks, et nende Hiina tehased saaksid jätkata tööd.

Hiina autoekspordi tõus suurendas autode tarneid kaubalaevadega kogu maailmas 17 protsendi võrra. Seetõttu avaldab Hiina autode ekspordi kasv mõju ka teiste riikide autotootjatele, sest kõigile ei jagu kaubalaevu. Huthi mässuliste rünnakud Punasel merel suurendasid probleemi veelgi.

Hiina kaubandusminister Wang Wentao ütles samas pühapäeval Pariisis peetud Euroopa ametnike ja Hiina autotootjate kohtumisel, et Hiina süüdistamine ületootmises on alusetu. Euroopa Liit käivitas eelmisel aastal juurdluse Hiina elektrisõidukite tootjatele liigse riigiabi tagamisse Pekingi võimude poolt ning märtsis teatas Euroopa Komisjon, et juurdlus on antud fakti kinnitanud.