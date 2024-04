Ministeerium EIS-i tõrgetest: vara on teha järeldusi, kas keegi vastutab

Lühikese ajavahemiku sees on eksamite infosüsteemi (EIS) tõrgete tõttu nurjunud Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed ning tekkinud tõrked eesti keele katseeksamil, kuid haridusministeeriumi tehnoloogiajuhtimise osakonna juhi Aivo Riisenbergi sõnul on vara teha järedusi, kas keegi juhtunu eest vastutab või mitte.

Teisipäevasel eesti keele e-katseeksamil muutus EIS-i süsteem 20 minutiks väga aeglaseks, mistõttu pikendas eksamit korraldanud haridus- ja noorteamet (harno) testi sooritamise aega. Alles laupäeval läksid EIS-i tõrgete tõttu luhta Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed.

Aivo Riisenberg ütles ERR-ile, et otseselt pole EIS-i süsteemiga midagi lahti.

"Täna läbis eesti keele e-katseeksamit ligi 6000 last ja kuna räägime katseeksamist, siis ma arvan, et me kõik õpime," lausus ta. "Nii palju saan praegu öelda täie kindlusega, et küberrünnakuga tegemist ei olnud ja me lihtsalt uurime, mis seda ülekoormust põhjustas."

Laupäevase riigieksami probleemide taga oli Riisenbergi sõnul inimlik eksitus ja kommunikatsiooniviga.

"Oleme täna ellu viinud vastavad liigutused, et neid edaspidi vältida," lausus ta, kuid ei soovinud öelda, millise asutuse vead juhtununi viisid.

Riisenbergi sõnul tegid vigu nii koolid, haridusministeerium kui ka harno.

Küsimusele, kas keegi vastutab, vastas Riisenberg, et selle kohta on vara järeldusi teha ning seda saab teha pärast 20. aprilli, kui on uus e-eksam.

Seda, et laupäeval riigigümnaasiumi ühiskatsetel osalenud lapsed hakkaksid tulemusi vaidlustama – nimelt otsustati tõrgete tõttu katkestatud testi tulemused sisseastumisel arvestamata jätta – haridusministeeriumi esindaja tõenäoliseks ei pidanud ja märkis, et see oli koolide otsus.

"Kui räägime tehnoloogiast, peab alati vajadusel paber olemas olema. Tehnoloogia on tehnoloogia, alati võib midagi juhtuda. See asi peab olema jätkusuutlik ja riskid läbi mõeldud," lausus Riisenberg.

Tema sõnul palus haridusministeerium esmaspäeval riigigümnaasiumitega peetud koosolekul nende käest vabandust ja proovib koostööd paremaks teha.