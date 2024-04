Brüssel üritab murda Hiina ülemvõimu rohetööstuse sektoris

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liit (EL) näeb Hiinat partnerina võitluses kliimamuutuste vastu, kuid samal ajal muretseb üha rohkem Hiina rohetööstuse kiire arengu pärast. Brüssel muretseb nüüd Euroopa firmade konkurentsivõime pärast ja alustas Hiina rohetööstuse uurimist.

Hiinast on saanud rohesektori eestvedaja, Hiina riigiabi tekitab Brüsselile meelehärmi. Euroopa Liit asub seetõttu uurima, kas Hiina jagab kodumaistele elektriauto tootjatele ebaausalt toetusi. Samuti plaanib EL hakata uurima kiiresti arenevat Hiina tuuleturbiinide sektorit. Hiljuti käivitas EL veel kaks juurdlust Hiina päikesepaneelide tootjate suhtes.

Euroopa oli kunagi taastuvenergiasektoris turuliider, kuid Hiina kiire areng kahjustab nüüd Euroopa firmade konkurentsivõimet. Taani tuuleenergia tootja Vestas ja Saksamaal tegutsev Siemens Gamesa peavad juba kulutusi kärpima.

EL tahab nüüd vältida sarnase vea tegemist, mille tegi eelmise kümnendi jooksul, kui Hiina päikesepaneelide tootjad sõid oma Euroopa konkurendid turult välja. EL muretseb nüüd oma majandusliku julgeoleku pärast, Peking samal ajal suurendab oma majanduskoostööd Venemaaga. See ei sobi EL-i geopoliitilise pika plaaniga, vahendas Politico.

Hiina on haaranud juba üle poole globaalsest tuuleturbiinide turust. Ühe uuringu kohaselt kasvas Hiina turuosa viimase nelja aasta jooksul 37 protsendilt 55 protsendini. EL-i ettevõtete osakaal aga langes 55 protsendilt 42 protsendile. Eksperdid muretsevad nüüd, et tänu riiklikele toetustele hakatakse tuuleenergiat arendama Hiinas, mitte Euroopas.

"Hiina tuulesektor saab otsest ja kaudset toetust kogu tarneahela ulatuses," ütles mõttekoja Global Energy Center teadur Joseph Webster.

Websteri sõnul annavad Hiina firmadele toetusi nii provintsid kui ka Pekingis asuv keskvalitsus.

Peking on juba teatanud, et on sügavalt mures EL-i juurdluste pärast ning EL-i regulatsioonid sihivad ainult Hiina ettevõtteid.