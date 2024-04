Hiina on mures liiga väikese inflatsiooni pärast

Hiina tarbijahinnad on jäänud aastases võrdluses sisuliselt muutumatuks ning tööstustoodangu hinnad püsivad languses. Analüütikute sõnul on Hiina deflatsioon märgiks nõrgast nõudlusest majanduses, mis ohustab valitsuse majanduskasvu eesmärgi täitmist.

Hiina tarbijahinnaindeks tõusis märtsis aastases võrdluses ainult 0,1 protsenti, mis on oluliselt madalam kui veebruarikuu 0,7-protsendiline tõus. Samuti on see madalam kui Bloombergi küsitletud majandusteadlaste 0,4-protsendiline hinnatõus. Veebruarikuu hinnatõusu seostati Hiina uusaastaga, mis turgutas tarbimist. Ometi osutus toonane hinnatõus ajutiseks, purustades analüütikute lootusi.

Toiduhindade langus tingis inflatsiooninäitaja vähenemist lausa 0,5 protsendipunkti võrra. Samuti aeglustus turismiteenuste hinnatõus 23 protsendilt veebruaris kuuele protsendile märtsis. Hiinlased tähistavad Hiina uusaastat, reisides suurlinnadest maapiirkondadesse. Kodutehnika ja tarnspordihinnad langesid rohkem kui aasta järjest. Hiljuti avalikustas Hiina valitsus plaani, mille eesmärgiks on pakkuda majapidamistele toetusi uue ja energiasäästlikuma kodutehnika ostmiseks, kuid programm pole hindadele mõju veel avaldanud.

Eriti suur langus tabas ehitusmaterjale, mis võib olla seotud jätkuva kinnisvarasektori kriisiga. Kokku langes Hiina tootjahindade indeks 2,8 protsenti, püsides languses juba 18 kuud järjest. Söe kaevandamishinnad langesid aastaga 15 protsenti.

Ka baasinflatsioon, mis ei arvesta toidu- ja energiahindadega, langes 1,2 protsendilt 0,6 protsendile.

Inflatsiooni aeglustumine viitab sellele, et Hiina ei pruugi täita oma viieprotsendilist majanduskasvu eesmärki, sest majapidamiste tarbimismahud ei kasva.

"Inflatsiooninäitajad peegeldavad selgelt nõrka kodumaist nõudlust. Hiljutise paranemise taga on peamiselt eksport," ütles Bloombergile ökonomist Raymond Yeung.

Aeglustuv inflatsioon võib kasvatada survet Hiina valitsusele stimuleerida rohkem majanduskasvu. Langevad hinnad vähendavad ettevõtete kasumimarginaale ning peletavad nii uusi investeeringuid. Tarbijad aga võivad viivitada uute ostude tegemisega lootuses, et hinnad langevad tulevikus veelgi. Seetõttu arvavad osad analüütikud, et Hiina keskpank võib langetada intressimäärasid majanduse turgutamiseks, isegi kui see mõjutab negatiivselt Hiina rahvusvaluuta vahetuskurssi dollari suhtes.

"On selge, et delflatsioonisurve ei vähene, kui majanduspoliitika ei muutu toetavamaks. Eeldame, et Hiina Rahvapank langetab teises kvartalis intressimäärasid," ütles Bloombergile ökonomist Eric Zhu.