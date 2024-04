Tallinna võimuliidu läbirääkimistega jõuti öötundidel lõpusirgele

Nelja erakonna – Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 – delegatsioonid jõudsid reede esimestel tundidel nii kaugele, et mõned lahtiseks jäänud punktid saavad nüüd omavahel kokku leppida delegatsioonide juhid. Reede hommikupoolikul oli lootus, et sellega jõutakse ühele poole reede jooksul, et laupäeval saaksid nelja erakonna Tallinna piirkonnajuhatused leppe heaks kiita ning pühapäeval saab linnavolikogus paika panna uue linnavalitsuse.

Delegatsioonide juhid peavad omavahel kokku leppima mittekodanike valimisõigust puudutava avalduse lõpliku sõnastuse ning ära jagama, millised poliitilised ametikohad (linnapea, abilinnapead, linnaosavanemad, linnavolikogu juhid) keegi saab. Lisaks on vaja ära siluda mõned nüansid: näiteks Tallinna haiglavõrgu arendamine ja ka autode piirkiiruse küsimus, ütles ERR-ile sotsiaaldemokraatide Tallinna juht Madle Lippus.

Erakonnad jõudsid neljapäeval üksmeelele, et kolmandate riikide kodanike valimisõiguse piiramise teema mainitakse koalitsioonileppes ära. Lippuse sõnul toimus sel teemal aruteludes tõesti edasiminek.

"Milline see sõnastus olema peaks ja millised on olulised osad selle sõnastuse juures erinevatele osapooltele, aga täpse sõnastusega töötame veel reedel edasi," lausus Lippus.

Samamoodi tegeldakse reedel poliitiliste ametikohtade jagamisega. Suuremad otsused lepivad omavahel kokku delegatsioonide juhid, paralleelselt toimub töö kokkulepitu sõnastamisega, ütles Lippus.

"Seal on ka sisulisi küsimusi, mis täna veel lahendamist vajavad. Aga kõigil osapooltel on arusaam, et need lahendused sõnastuses me ka leiame," lausus ta.

Pühapäevane tähtaeg peab

Küsimusele, kas reedel suudetakse lõplikus koalitsioonilepingus kokku leppida, vastas Lippus, et selline arusaam tõesti on.

"Seejärel, kui leppe tekstis on kokku lepitud, siis on kõigil osapooltel vaja läbi viia oma sisemised protseduurid, läbi rääkida oma juhatustega, fraktsioonidega ja sealt heakskiit saada. Et oleksime siis pühapäeval valmis," lisas ta.

Küsimusele, kas pühapäevane volikogu istung jääb kindlalt paika ning seal hääletatakse ametisse uus linnavalitsus, vastas Lippus jaatavalt.

Fraktsioonitute linnavolikogu saadikute Taavi Aasa ja Tõnis Möldri tehtud ultimaatumi kohta, et nemad on nõus ootama pühapäevani, et uue võimuliidu poolt hääletada, ütles Lippus, et see avaldus oli asjakohane.

"Pidevalt ja kogu aeg (me nendega) ei suhtle, aga kontakt on täiesti olemas ja nende algatus oli igati asjakohane. Loomulikult on oluline, ka linnaelanike huvides, toimiva linnavalitsuseni jõuda võimalikult kiirelt," ütles Lippus.

Uus linnavalitsus on kavas paika pühapäeval toimuval erakorralisel linnavolikogu istungil.