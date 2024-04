Tallinna läbirääkijad jõudsid kõikides punktides põhimõttelisele kokkuleppele

Koalitsiooniläbirääkimised on Tallinnas lõppenud ja uus võimuliit sündinud. Reede öösel kella kolmeni kestnud ja päeval jätkunud kõnelustel on põhimõtteline kokkulepe Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti 200 ja Isamaa vahel olemas.

Samuti on jagatud parteide vahel erinevad ametikohad linnas. Kuid kes täpselt millise poliitilise ametikoha – linnapea, abilinnapead, linnaosavanemad, linnavolikogu juhid – keegi saab, selgub laupäeval pärast seda, kui koalitsiooni moodustajad on saanud need parteide sees ära kinnitada.

Pühapäeval saab erakorraliselt kogunev linnavolikogus paika panna uue linnavalitsuse.

Sotsiaaldemokratide esindaja Jevgeni Ossinovski kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et kõigi teemadega on kokkulepe olemas.

"Me oleme jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele kõikides punktides. Nii koalitsioonilepingu osas, kui ka positsioonide jaotamise osas. Ja järgmiseks sammuks siis erakondade vastavad kogud, Tallinna piirkonnad kogunevad täna ja homme selleks, et anda oma hinnang delegatsioonide poolt kokku lepitule ja usutavasti need siis heaks kiita nii, et me saame pühapäeval liikuda siis volikogus hääletusteni," rääkis Ossinovski.

"Kohad on jaotatud mõistlikult ja õiglaselt. Kuna hetkel on tegemist põhimõttelise kokkuleppega, kus veel ei ole laiemalt erakonnad saanud kõneleda nendest tulemustest, siis avalikult oleks ebamõistlik sellest veel rääkida," märkis ta.

ERR-ile teadaolevalt pakutakse linnapea ametikohta sotsiaaldemokraatidele. Ossinovski ei kinnitanud, kas just tema võib olla järgmine Tallinna linnapea, kuid ütles, et sotsiaaldemokraadid on kohtade jaotusega rahul.

Kolmandate riikide kodanike valimisõiguse teema kohta ütles Ossinovski, et leppes sõnastatakse erinevate erakondade seisukohad.