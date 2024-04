Mölder ja Aas survestavad Tallinna võimuläbirääkijaid pühapäevaks kokku leppima

ERR küsis Mölderilt, kas loodav võimuliit ei saa tema ja Aasa häältega arvestada.

"Ma arvan, et kuni pühapäevani nad saavad sellega arvestada. Kui nad selleks hetkeks ei suuda kokku leppida, siis on kõik variandid võimalikud," vastas Mölder.

ERR avaldab Taavi Aasa ja Tõnis Mölderi teate täismahus:

26. märtsil olime Tallinna Linnavolikogu saadikutena umbusaldamas linnapead Mihhail Kõlvartit. Tegime seda teadmises, et Tallinn vajab linnajuhtimises muutust ja uus sündimas olev koalitsioon on selleks vastutuseks valmis. Teadsime, et nelja erakonna kokkuleppe Tallinna juhtimiseks ei ole lihtne, aga osapooled kinnitasid, et nende soov on siiras ja koostöö võimalik. Paraku on viimased päevad näidanud, et võimalikud koostööpartnerid ei ole suutnud leida lahendust, kuidas Toompea probleemid taaskord alllinna ei jõuaks. Läbi ajaloo kestnud vastasseis on jällegi tallinlasi ja nende heaolu mõjutamas. Loodav koalitsioon peab võtma fookusesse linlaste heaolu- sh tegelema prioriteetsena transpordi, tervishoiu ja planeeringute valdkonnaga, et Tallinna saaks arenda ning pealinna elanike heaolu kasvada.

Loodame siiralt, et uued koalitsioonipartnerid on pühapäevaks üksmeele saavutanud ja Toompea võimumured jäävad Lühikese jala värava taha. Kui aga peaks juhtuma, et tallinlaste jaoks vajalike otsuste tegemine viibib, siis kinnitame, et oleme valmis alustama kõnelusi võimuvaakumi lahendamiseks kõigi linnavolikogus esindatud fraktsioonidega.

Taavi Aas- Tallinna linnapea 2015-2019, Tallinna abilinnapea 2005-2015

Tõnis Mölder- Tallinna abilinnapea 2017-2019, Pirita linnaosa vanem 2013-2017