Ossinovski: pühapäev sobib linnapea valimiseks, sest siis on inimesed olemas

Tallinna võimuliidu kõneluste osalised leppisid kokku, et Tallinna uus linnavalitsus pannakse paika volikogu istungil, mis kutsutakse kokku selleks pühapäevaks, sest sel päeval saavad vajalikud inimesed hääletama tulla. Ka Isamaa, kes väidab, et lõplikku kokkulepet veel pole, on sellest teadlik, ütles sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski saates "Uudis+".

Tallinna linnavolikogu erakorraline istung, kus on kavas hääletada ametisse uus linnvalitsus, on praeguse seisuga kavas sel pühapäeval. Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas kolmapäeva hommikul, et volikogu istungi kokkukutsumise osas volikogu esimehe poolt Tallinna võimupöördes koalitsiooni moodustavate parteide kokkulepet ei olnud.

Ossinovski sõnul vaadati teisipäevasel kohtumisel kalendrisse ning otsiti päeva, mis kõigile uue võimuliidu saadikutele sobiks, sest napi enamuse tõttu volikogus on vaja, et kõik kohale tuleksid.

"Kaalukas otsus see pühapäevane päev oli. Kõige sobivam just nimelt sellest vaatest, et siis on inimesed olemas. Aus on öelda ka seda, et loomulikult Isamaa delegatsioon oli teadlik otsusest istung kokku kutsuda, aga nende eelistus oleks olnud kutsuda see kokku pärast seda, kui koalitsioonileping on lõplikult sõnastatud. Aga seda objektiivset varianti paraku ei olnud, arvestades inimeste liikumist," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul on istungini veel piisavalt päevi, et koalitsioonileping lõplikult paika saada.

"Meil on jäänud üksikud punktid, mille osas veel kokkuleppele on vaja jõuda. Täna on kolmapäev. Meil on veel neli päeva tööaega, et lõplikule kokkuleppele jõuda. Selles ajaraamis on see mitte ainult realistlik, vaid tegelikult seda aega on rohkem kui küll," ütles ta.

Ossinovski sõnul on paljudes punktides vaja veel lihtsalt sobiv sõnastus leida.

"Millisel viisil sõnastada peatänava punkt, et mis on realistlik ajakava selle aja jooksul, mis uuel linnavalitsusel on. Või näiteks kuidas sõnastada lumelükkamise kohustuse ülevõtmise punkt. Kõigil on ühine tahe, et me liigume sinna suunda, et linn võtab eraomanikelt selle kohustuse üle. Aga kui kiiresti seda on võimalik teha, on natuke erinevat nägemust ja võib-olla ka erinevat kogemust selles osas," lausus ta.

Samuti on veel arutluse all, kuidas liikuda edasi Tallinna tervishoiusüsteemi ühendamisega ja mis saab Tallinna suurhaigla projektist.

"Küsimus on selles, et Lasnamäele rajada uus meditsiinilinnak olemasolevate keskhaiglate asemel. Meie (sotsiaaldemokraatide – toim.) nägemus on jah, et selle projektiga tuleb edasi minna. Partnerid sisuliselt on ka sellega nõus. On peetud ka arutelu selle üle, kas asukoht on kõige parem või mitte. Aga ma arvan, et ühine nägemus, et sellega tuleks edasi minna, on olemas," ütles Ossinovski.

"Meie arvame, et (haiglakompleksi) projekteerimisega tuleb edasi minna. Optimistlikul juhul me saame 2027. aasta lõpuks projekti valmis ja ehitus võiks toimuda aastatel 2028 kuni 2032. See on kaheksa aastat tänasest päevast, ausalt öeldes kuskile kaugemale lükata keskhaiglate infrastruktuuri uuendamist tegelikult ei kannata," lisas ta.

Kuidas jagatakse kohad linnavalitsuses, jääb Ossinovski sõnul viimaseks punktiks. Ossinovski ei kinnitanud ka seda, et linnapea koha saavad sotsiaaldemokraadid ega vastanud küsimusele, kas sotside kandidaat linnapeaks on tema või Madle Lippus.