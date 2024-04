Pevkur: on lootust, et USA kongress otsustab tuleval nädalal Ukraina abi

Nädalase visiidi lõpetuseks neljapäeval ja reedel USA pealinnas Washingtonis viibinud kaitseminister Hanno Pevkur kohtus kongressi ja senati liikmete, akadeemilise kogukonnaga Georgetowni ülikoolis, mõttekodalaste ja meediaga, et rääkida Ukraina sõjalise toetamise jätkamise vajadusest ja julgeolekuolukorrast NATO idatiival. Pevkuri sõnul on lootust, et USA kongress teeb Ukraina abipaketi otsuse juba järgmisel nädalal.

"Kongressis toiminud kohtumiste järel on olemas õrn lootus, et nii pikalt oodatud otsus Ukraina abipaketi kinnitamiseks tehakse järgmisel nädalal. Rõhutasin, et iga täiendavalt viivitatud päev toob kaasa hukkunute arvu kasvu ja pikemas perspektiivis vaid suurendab abivajadust," ütles Pevkur pressiteate vahendusel.

"Eesti on välja töötanud Ukraina võidustrateegia, mis aitaks Ukrainal end paremini kaitsta ja annab sihi Ukraina võidule. Liitlaste majandused kokku on Venemaast kaugelt üle, nii et see võit on kiirete ja õigete otsuste tegemisel igati saavutatav," sõnas Pevkur kohtumistel.

"Euroopa ja USA on panustanud juba tugevalt, kuid on veel palju teha selleks, et võit nii Ukraina kui ka meie kõigi jaoks kindlustada. Euroopa ei saa seda teha üksi, Ukraina vajab ka USA tuge ja seda eelkõige Ukraina abipaketi kiire vastuvõtmise näol," rõhutas ta.

"See toetus, mille USA annab Ukrainale, pole maha visatud raha, vaid läheb kaitsetööstuse kaudu tagasi USA majandusse. Lisaks on vaja igal liitlasel enda kaitset tugevdada, kuna miski ei garanteeri, et Venemaa ühel hetkel ei testi NATO piire. Tugev kaitse on parim heidutus ja aitab vältida tulevasi konflikte," lisas Pevkur.

Lisaks kohtumistele kongressi ning senati liikmetega pidas kaitseminister loengu Georgetowni ülikoolis, andis intervjuu mõttekojas CEPA, kohtus Georgetowni ülikooli Ukraina seltsiga, pidas meediaümarlaua ning andis üle kaitseministeeriumi teenetemärgid Eesti julgeolekusse olulise panuse andnud USA kaitseväelastele, ametnikele ning kodanikuühiskonna esindajatele.