Levadia ootab riigilt lubatud kompensatsiooni seoses spordihalli ehitusega

Avalikkuse survel loobus jalgpalliklubi FCI Levadia plaanist ehitada jalgpallihall Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali lähedusse, kus praegu asuvad klubi treeningväljakud.

Klubi loobus 2021. aastal plaanist hall Maarjamäele ehitada tingimustel, et saab spordihalli rajamiseks sobiva kinnistu Piritale või Lasnamäele, ning et riik toetab klubi administratiivhoone rajamist 800 000 euroga.

Riik pakkus klubile asenduskinnistut Lasnamäel aadressil Punane tänav 69.

Spordiklubi juhatuse liige Andrei Leškin kirjutas 12. aprillil rahandusministeeriumile saadetud pöördumises, et spordiklubile sobib linna poolt pakutud kinnistu ning klubi soovib kinnitust, et ka lubatud 800 000 eurot neile makstakse.

Klubi esindaja tegi pöördumises rahandusministeeriumile ettepaneku kohtumiseks, et panna paika edasine tegevuskava.

ERR saatis rahandusministeeriumisse päringu, kas riik maksab jalgpalliklubile lubatud kompensatsiooni. Ministeeriumist vastati, et tõepoolest on laekunud spordiklubi FC Levadia pöördumine. Kuivõrd kiri laekus eelmisel reedel, on pöördumine menetluses ja rahandusministeerium saab kommenteerida, kui küsimuses on seisukoht kujundatud.

Klubi juhtis 12. aprillil rahandusministeeriumile saadetud pöördumises tähelepanu, et kokkulepete mittepidamisel on spordiklubil endiselt õigus alustada jalgpallihalli ehitustegevusega Maarjamäel.