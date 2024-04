Eesti 200, Isamaa ja Reformierakond kinnitasid Tallinna linnavalitsuse ametid

Laupäeval kogunes Eesti 200 Tallinna piirkonna juhatuse laiendatud koosolek, kus kinnitati Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea kandidaadiks Aleksei Jašin ning ettevõtluse abilinnapea kohale Margot Roose.

Haridusvaldkonna abilinnapea kandidaadi Aleksei Jašini sõnul saab uue võimuliidu jaoks olema üks suurimaid väljakutseid eestikeelsele haridusele üleminek.

"Üleminekust eestikeelsele haridusele sõltub hariduse kvaliteet, meie ühiskonna ühtekuuluvustunne ja julgeolek. Kuigi ajaaken on kriitiline, aga arvestades, et ka riigi tasandil on haridusministri portfell Eesti 200 käes, siis usun, et heas koostöövaimus suudame ette võetud eesmärgi täita," ütles Jašin.

Jašini sõnul on üks põletav probleem õppekohtade puudumine lasteaedades ja põhikoolides. "Peame alustama uue hariduse arengukava koostamisega ja koolivõrgu reformiga. Uute haridusasutuste ehitamisel on oluline arvestada demograafiliste arengute ja linnaplaneerimisega," sõnas Jašin

Tallinna ettevõtluse abilinnapea kohale asuv Margot Roose sõnas, et kahtlemata on oluline luua linna ja ettevõtjate vahel dialoog.

"Eesti suurim omavalitsus on meie riigi majanduse vedur ning oluline on vaadata, millist ettevõtluskeskkonda oma ettevõtjatele pakume. Millised on meetmed, mis aitaksid säilitada ja luua uusi töökohti pealinnas. Oluline on ka iduettevõtluse areng ning kuidas meelitada siia helgeid päid, kes sooviks siia jääda ja panustada majanduse arengusse," ütles Roose.

"Kahtlemata on oluline innovatsioon ja sellele parema kasvulava loomine, selle igakülgne toetamine, pakkudes uusi lahendusi linnale endale ning luues seeläbi viljakamat ettevõtluskeskkonda," lisas ta.

Margot Roose on omandanud magistrikraadi Liverpooli Ülikoolis ärijuhtimise ja turunduse erialal, on Hollandi saatkonna rohemajanduse nõunik Baltikumis ja Soomes, ringmajanduse ekspert, rohetehnoloogia ettevõtete nõustaja ning investor.

Aleksei Jašin on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist riigiteaduste erialal, olnud hariduse ekspert MTÜ Mondos, töötanud õpetajana ning hetkel on ta majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo nõunik.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatuse esimees Riina Solman ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Isamaa sai kaks abilinnapea kohta.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus otsustas esitada transpordivaldkonna abilinnapeaks Kristjan Järvani ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeaks Karl Sander Kase.

Solman ütles, et Isamaa saab ka Mustamäe ja Haabersti linnaosavanemate kohad, mida hakkavad täitma kaks Isamaa naispoliitikut, ent ei öelnud, kes need on.

Solmani sõnul jääb tema juhtima Isamaa Tallinna piirkonna juhatust ning jätkab tööd riigikogu liikmena ning Tallinna linnavolikogu liikmena.

Solmani sõnul andis juhatus oma heakskiidu koalitsioonileppele raske südamega.

"Seal oli vaidlusaluseid punkte. Sest on neli koalitsiooni osapoolt ja saada kõikidele sobiv sõnastus ei ole lihtne. Me näiteks vaidlesime ka väga palju eestikeelsele haridusele ülemineku osas, et kuidas me peaksime kohtlema seda ühtluskooli põhimõtet. Isamaa on täielikult sellele vastu, et me ühtlustame, kõik lapsed ühte kooli. Kannatajaks jääb eestikeelne laps. Aga loomulikult on vaja venekeelsele lapsele tuge anda ja rohkem ressursse, et lapsed saaksid omandada eesti keele kõrgtasemel," rääkis Solman.

Reformierakond pidas juhatuse koosoleku reede õhtul ja otsustas oma linnavalitsuse delegatsiooni.

Tallinna piirkonna juhatuse esimees Pärtel-Peeter Pere ütles, et volikogu esimeheks saab senine Reformierakonna pressiesindaja ja Tallinna linnavolikogu liige Sander Andla. Pere ise oleks keskkonna- ja kommunaalteemade abilinnapea kandidaat ning linnavara abilinnapea kandidaat Viljar Jaamu.

Pere rääkis veel, et Kesklinna linnaosa vanemaks saab Doris Raudsepp ja Pirita linnaosa vanemaks Ülle Rajasalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus koguneb täna kell 18 ning võib eeldada, et erakond saab Tallinna linnapea koha.

26. märtsil hääletas 41 Tallinna linnavolikogu 79 liikmest keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamise poolt. Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Eesti 200 alustasid Tallinna koalitsiooniläbirääkimisi 31. märtsil.