Briti parlament arutab tubakatoodete müügi järkjärgulist keelamist

Kavandatava seaduse kohaselt keelataks tubakatoodete müük kõigile, kes on sündinud alates 2009. aasta 1. jaanuarist. Sisuliselt tähendab see suitsetamisea tõstmist iga aasta, kuni lõpuks on tubakatoodete ostmine keelatud kõigile.

"Sellega võidakse suitsetamisest noorte seas pea täielikult vabaneda juba 2040. aastaks," ütles valitsus plaanist teada andes.

Kuigi eelduste kohaselt võetakse seadus opositsiooniparteide toel vastu, on seadusele vastu ka mitmed peaministri enda Konservatiivse Partei liikmed, sealhulgas endised peaministrid Liz Truss ja Boris Johnson, kelle sõnul ei tohiks riik sekkuda sellesse, kuidas inimesed enda elu elavad.

Konvservatiivsesse erakonda kuuluv Simon Clarke ütles BBC-le, et keelustamisel võib olla soovitust vastupidine mõju. "On risk, et see muudab suitsetamise lahedaks. Samuti on oht, et tekib must turg," ütles Clarke.

Erakonnad annavad hääletusel parlamendiliikmetele nii-öelda vaba hääle ehk liikmeid ei pea hääletama erakonnaga konsensuslikult.

Seadust toetavad meditsiini- ja tervishoiuspetsialistid, kelle sõnul põhjustab suitsetamine aastas ligi 80 000 surma ja mitmeid tervisekahjustusi.

Arvamusküsitlused näitavad, et järkjärgulist suitsetamiskeeldu pooldab Suurbritannias kaks kolmandikku rahvast.