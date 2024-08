Väliterrassidel suitsetamise keelamist võib iga toidukoht ise otsustada

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul toidukohtade siseruumides suitsetamine on keelatud, kuid väliterrassi osas on võimalik igal ettevõttel ise otsustada. Piirangute eiramisest on politseil võimalik teha rahaline trahv nii kliendile kui ka ettevõttele.

Siseruumides suitsetamine on lubatud ainult spetsiaalsetes suitsetamisruumides.

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on lubatud suitsetada ainult suitsuruumis, kuid välisterrassil suitsetamise võimalust võib iga toidukoha pidaja individuaalselt otsustada.

"Siseruumis võib suitsetada üksnes suitsetamisruumis ning tuleb arvestada, et suitsuruumis on toidu serveerimine keelatud. Kuivõrd tubakaseaduse kohaselt on toidukoha väliterrassil suitsetamine lubatud, siis on selle korraldamine iga toidukoha pidaja enda teha," sõnas ta.

Tema sõnul on suitsetamise osas igal ettevõttel võimalik ise otsustada, mis võimalusi inimestele pakuvad. "Võimalik on suitsetamist üldse mitte lubada või luua näiteks suitsuvaba ala, kus viibides ei ole sigareti suitsetamine ja veipimine lubatud. Suitsetamise korraldamine on iga ettevõtja enda otsus. Aga ettevõtjale ei saa ette heita, kui kogu väliterrassi ala on suitsetamiseks avatud," rääkis Kaas.

Kommunikatsioonijuht lisas, et kui toidukoht on keelanud suitsetada välisterrassil ja seda rikutakse, siis on neil õigus paluda kliendil lahkuda. "Kui toidukoha pidaja otsustab, et väliterrassil ei ole suitsetamine lubatud, aga klient rikub seda keeldu, on ettevõtjal õigus nõuda tema lahkumist," märkis ta.

Kaasi sõnul võib politsei määrata rahalise trahvi nii kliendile kui ka ettevõtjale, kui tabatakse inimene keelatud alas suitsetamas. "Suitsetamise eest kohas, kus see on keelatud, võib politsei- ja piirivalveamet karistada rahatrahviga kuni 20 trahviühikut, mis on 80 eurot. Kui inimene suitsetab siseruumides, võib sellise tegevuse lubajat karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, mis 800 eurot ja toidukohta kui juriidilist isikut kuni 2000 euroga," selgitas ta.

Kaas kinnitas, et samad piirangud, mis kehtivad tavalise sigareti suitsetamisele, kehtivad ka elektroonilise sigareti kasutamisele.