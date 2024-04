Thbilisis avaldasid tuhanded meelt välismõju seaduseelnõu vastu

Meeleavaldus korraldati ajal, mil seadusandjad võtsid eelnõu esimesel lugemisel vastu häältega 78-25.

Märulipolitsei valvas sissepääse parlamendihoonesse ja meeleavaldajad kähmlesid nendega.

Siseministeeriumi teatel sai üks politseinik kannatada. Politsei kasutas rahvahulga vastu pipragaasi ning mitu protestijat võeti kinni, teatas AFP ajakirjanik sündmuskohalt.

"Kui meeleavaldusest osavõtjad jätkavad oma ebaseaduslikke tegevusi, rakendab siseministeerium seaduses ette nähtud erimeetmeid," hoiatas ministeerium.

Esmaspäeval, kui tänavatele tuli umbes 10 000 inimest, pidas politsei kinni 14 meeleavaldajat.

Euroopa Liit on kutsunud Gruusiat seadust mitte vastu võtma, öeldes, et see on vastuolus demokraatlike reformidega selles riigis, mis on vajalikud edu saavutamiseks teel EL-i liikmesuse suunas.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel kirjutas teisipäeval suhtlusplatvormil X, et seaduse vastuvõtmine viiks Gruusia Euroopa Liidust kaugemale, mitte lähemale.

Valitseva erakonna Gruusia Unistus seadusandjad, keda on parlamendis koos valitsuskoalitsiooni sõsarparteiga enamus, saavad seaduse ilma opositsioonita vastu võtta.

Kui seadus vastu võetakse, tähendab see, et sõltumatud vabaühendused ja meediaorganisatsioonid, mis saavad enam kui 20 protsenti oma rahastusest välismaalt, peavad registreerima end "välisjõu huvisid edendava organisatsioonina".

Sarnast seadust kasutatakse Venemaal režiimikriitikute ja sõltumatu meedia vaigistamiseks.