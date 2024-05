Thbilisis algas uus protest välismõjude seaduse vastu

Gruusia parlament kiitis seaduseelnõu teisel lugemisel heaks. Kolmas, viimane lugemine ja hääletus korraldatakse 17. mail.

Uudisteagentuuri AFP reporteri sõnul kogunesid Gruusia ja Euroopa Liidu lippe lehvitavad meeleavaldajad parlamendi juurde.

Mitusada politseinikku sundis taanduma meeleavaldajad, kes olid varem kogunenud parlamendi kolme sissepääsu juurde. Politsei kasutas meeleavaldajate laialiajamiseks taas pisargaasi ja šokigranaate.

Peaminister Irakli Kobahhidze ütles, et kui opositsiooni kolmapäevane protestiaktsioon kulgeb rahulikult, siis politsei mingeid jõuvõtteid ei rakenda.

Gruusia president Salomé Zurabišvili levitas sotsiaalvõrgustike kaudu videosõnumit, milles kutsus parlamendihoone ees toimuval miitingul osalejaid üles mitte ilmutama agressiivsust ja mitte kahjustama hoone väravaid.

"Parlament on välismõjude seaduse juba teisel lugemisel vastu võtnud ja meie võitlust see seadus enam ei määra. See võitlus toimub eelseisvate parlamendivalimiste kaudu, mille järel see seadus ja paljud teised seadused tunnistatakse kehtetuks," sõnas Zurabišvili.

Gruusiat on haaranud massilised valitsusvastased meeleavaldused alates 9. aprillist, kui valitsuserakond Gruusia Unistus tuli uuesti välja vahepeal kõrvale heidetud kavaga võtta vastu seadus, mida Brüssel on tauninud kui kahjulikku Thbilisi Euroopa Liidu püüdlustele.

Kriitikute sõnul meenutavad meetmed Venemaa seadust, mida kasutatakse teisitimõtlejate vaigistamiseks.

Ööl vastu kolmapäeva ajas politsei meeleavaldajaid laiali veekahurite ja pisargaasiga ning võttis kinni 63 protestimeeleavaldusel osalenut.

Peaminister: välismõjude seadus võetakse vastu mai keskpaigas

Gruusia välismõjude seadus on tähtis suveräänsuse tugevdamiseks ning parlament võtab selle vastu mai keskpaigas, ütles kolmapäeval peaminister Irakli Kobahhidze.

"Kompromiss on selles küsimuses vastuvõetamatu, kuna see seadus muudab ühiskonna vähem polariseerituks. See seadus võetakse vastu mai keskpaigas ning parlament ületab mõni nädal hiljem presidendi veto, mille järel seadus jõustub," seletas valitsusjuht pressikonverentsil.

Kobahhidze rõhutas, et välismõjude seadus on väga lihtne ning nõuab ainult üht, et valitsusvälised organisatsioonid esitaks igal aastal oma finantsdeklaratsiooni.

"Ma ei arva, et Euroopa Liit või Veneetsia Komisjon oleksid vastu valitsusväliste organisatsioonide finantsläbipaistvusele," lisas ta.

Peaministri väitel tegutses politsei teisipäeval kooskõlas seadusega, surudes parlamendihoone ees maha agressiivsed tegevused.

"Ma ei välista, et välismaalt rahastatavate radikaalsete noorteorganisatsioonide 200-300 aktivisti püüab teha uue katse halvendada olukorda ka opositsioonijõudude tänasel kavandatud meeleavaldusel. Ma saan kindlalt öelda, et neil ei ole eduks ressursse," hoiatas peaminister.