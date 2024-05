Gruusia võimud kehtestasid parlamendi juures kõrgeima häiretaseme

Gruusias niinimetatud välisagentide seaduse vastu toimuvate protestimeeleavalduste keskmes olevas parlamendihoones kuulutati ööl vastu neljapäeva välja kõrgeim häiretase. USA hoiatas Gruusia võime, et seaduse vastuvõtmine ohustab riigi Euro-Atlandi integratsiooni.

"Sellest tulenevalt peavad kõik isikud, välja arvatud need, kellele on parlamendi administratsiooni juht andnud vastava loa, hoonest lahkuma," seisab parlamendi väljastatud teates. Selle kohaselt hakkas punane häiretase kehtima 1. mail alates kella 23-st Thbilisi aja järgi.

"Selle eesmärk on kaitsta Gruusia parlamendihoones asuvate inimeste elu ja tervist," öeldakse avalduses.

Parlamendihoone ühe sissepääsu ees kestis öösel vastasseis meeleavaldajate, kes üritavad parlamendi territooriumile tungida ja Gruusia politseinike vahel, kes neid takistavad.

Väidetavalt loobivad protestijad politseinikke kivide ja pudelitega, siseministeeriumi eriüksuslased tõrjuvad meeleavaldajaid pisargaasi ja veekahuritega. Kolmapäeva õhtul väitis Gruusia siseministri asetäitja Aleksandr Darahvelidze, et meeleavaldajad kasutavad politsei vastu teadmata päritoluga pisargaasi.

Gruusia president kutsus meeleavaldajaid vaoshoitusele

Gruusia president Salome Zurabišvili tegi kolmapäeval videopöördumise, milles kutsus parlamendihoone ees protestijaid hoiduma vägivallast ja mitte püüdma kahjustada hoone väravaid.

"Parlament on läbipaistvusseaduse juba teisel lugemisel vastu võtnud ja meie võitlust see seadus enam ei määra. See võitlus toimub eelseisvatel parlamendivalimistel, mille järel läbipaistvusseadus ja paljud teised seadused tunnistatakse kehtetuks," ütles Zurabišvili sotsiaalmeediasse postitatud pöördumises.

President, kes ei toeta praeguse valitsuskoalitsiooni poliitikat, rõhutas, et vastasseis peab saama lahenduse valimistel.

Lääs taunib seaduse vastuvõtmist

Gruusia on haaratud massilistest valitsusvastastest meeleavaldustest alates 9. aprillist, kui Vene-meelse ärimagnaadi Bidzina Ivanišvili mõju alune valitsuserakond Gruusia Unistus tuli uuesti välja vahepeal kõrvale heidetud kavaga võtta vastu seadus, mida lääneriigid on tauninud ja Brüssel nimetanud kahjulikuks Thbilisi püüdlustele saada Euroopa Liitu.

Kriitikute sõnul meenutavad kavandatava seaduse meetmed Venemaal kehtivat seadust, mida kasutatakse teisitimõtlejate vaigistamiseks. Seadus nõuaks organisatsioonidelt, mis saavad rohkem kui 20 protsenti oma rahastamisest välismaalt, enda registreerimist "välisagentidena".

Ööl vastu kolmapäeva ajas politsei meeleavaldajaid laiali veekahurite ja pisargaasiga ning võttis kinni 63 protestimeeleavaldusel osalenut.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze ütles kolmapäeval, välismõjude seadus võetakse vastu mai keskpaigas.

USA: seadus ohustab Gruusia Euro-Atlandi integratsiooni

USA välisministeerium hoiatas kolmapäeval tehtud avalduses, et seadus ja Gruusia võimude retoorika ohustavad riigi Euro-Atlandi integratsiooni.

"See eelnõu ja Gruusia Unistuse läänevaenulik retoorika seavad Gruusia ohtlikule kursile. Gruusia valitsuse avaldused ja teod ei sobi kokku demokraatlike väärtustega, mis on Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse aluseks ning seavad seega ohtu Gruusia Euro-Atlandi tee," seisab USA välisministeeriumi avaldatud avalduses.

Selles märgitakse, et "seaduse eesmärk on vaigistada kriitikud ja hävitada Gruusia elujõuline kodanikuühiskond".

Washington leiab, et Gruusia praegused võimud on valesti hinnanud 32 aastat kestnud Lääne abi riigile majandusarengu ja demokraatia huvides ning eelnõu "õõnestab põhimõtteliselt neid tugevaid suhteid, mis meil on Gruusia valitsuse ja rahvaga", teatas USA välisministeerium.

Samas mõisteti hukka vägivalla kasutamine rahumeelsete meeleavaldajate, sealhulgas ajakirjanike vastu ja kutsuti võime üles laskma vägivallatutel meeleavaldajatel jätkata oma sõnavabaduse õiguse kasutamist.

Gruusia peaminister Kobahhidze väitis kolmapäeval, et opositsioonijõudude aktsiooni raames tegutseb välismaalt palka saavate vabaühenduste liikmetest noorte grupp, mis olukorda pidevalt pingestab.