Gruusia politsei kasutas protestijate vastu veekahureid ja pisargaasi

Pealtnägijad sõnul ründasid mõned politseinikud füüsiliselt meeleavaldajaid, kes loopisid neid munade ja pudelitega, enne kui kasutasid pisargaasi, veekahureid ja heligranaate, et sundida protestijad parlamendihoone juurest eemale.

На протестах против закона об "иноагентах" в Тбилиси силовики применили против участников акции слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Полиция стреляет резиновыми пулями.https://t.co/vH42T6fw0O



Видео: Tbilisi life pic.twitter.com/ge3mqptTYz — Медиазона (@mediazzzona) April 30, 2024

Gruusia suurima opositsioonipartei, Ühinenud Rahvusliku Liikumise juht Levan Khabeišvili postitas sotsiaalmeediakanalisse X pildi, millel oli näha tema verine nägu ja kahjustada saanud silm. Partei ametnik ütles Reutersile, et politsei ründas Khabeišvilit.

Serious clashes between police and protesters against the "foreign agents law" are now happening in Tbilisi, Georgia. https://t.co/U3RuEL5Hk5 pic.twitter.com/3ucpPfhTdP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2024

Pärast parlamendi juurest tõrjumist jätkas umbes kaks tuhat meeleavaldajat Thbilisi peatänava, Rusthaveli prospekti blokeerimist, tõkestades selle kohvikulaudade ja prügikastidega. Mõned karjusid politseile "orjad" ja "venelased".

Tbilisi right now. The riot police are dispersing peaceful protesters. The situation is extremely tense. Please share and stand with Georgia. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/skVnsZJKYT — Giorgi Revishvili (@revishvilig) April 30, 2024

Varem oli märulipolitsei kasutanud pipragaasi ja kumminuiasid, et ajada parlamendi tagumise sissepääsu juurest ära protestijad, kes üritasid takistada seadusandjaid sealtkaudu lahkumast.

Currently at one of the entrances of the Georgian parliament where pro-Russian ruling party is trying to covertly leave from after the second hearing of Russian law. People chant:

"Yo are slaves! You are Russians!" Riot police use tear gas against us. Water cannon mobilized. pic.twitter.com/54WaS46xjQ — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) April 30, 2024

Gruusia president Salome Zurabišvili, kes on praeguse, partei Gruusia Unistus juhitava valitsuse kriitik, ütles X-is tehtud postituses, et politsei tegutsemine oli "täiesti põhjendamatu, provotseerimata ja ebaproportsionaalne" ning et protestid olid rahumeelsed. Presidendi volitused on Gruusias siiski valdavalt tseremoniaalsed ning ta saab valitsuse tegevust väga vähe mõjutada.

Totally unwarranted, unprovoked and out of proportion use of force ongoing in Tbilisi against peaceful protesters.

Full responsability falls entirely on the government. Right of peaceful protest is denied to the Georgian people. #notoRussianlaw — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 30, 2024

Praeguse koalitsiooni algatatud eelnõu, mille ametlik pealkiri on "Välismõju läbipaistvusest ", on suurendanud lõhesid sügavalt polariseerunud riigis, seades valitseva Gruusia Unistuste partei vastu protestiliikumisele, mida toetavad opositsioonirühmitused, kodanikuühiskond, paljud Gruusia prominendid ja ka president.

Parlament, mida kontrollivad Gruusia Unistus ja selle liitlased, kiidab tõenäoliselt eelnõu, mis peab enne seaduseks saamist läbima veel kaks lugemist, siis heaks. Seadusandjad lõpetasid teisipäevase istungi hääletuseta ja arutelu jätkub kolmapäeval.

Seadus nõuaks organisatsioonidelt, mis saavad rohkem kui 20 protsenti oma rahastamisest välismaalt, enda registreerimist "välisagentidena".

Kriitikud on nimetanud eelnõu "Venemaa seaduseks", võrreldes seda Venemaal kehtestatud "välisagendi" seadusandlusega, mida on kasutatud sealse opositsiooni ja teisimõtlejate mahasurumiseks.

Paljudele grusiinidele ei meeldi Venemaa, mis toetab Gruusiast eraldunud separatistlikke piirkondi Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat ning vallutas Gruusiast tüki 2008. aastal peetud lühikese sõja käigus.

Detsembris Gruusiale kandidaatriigi staatuse andnud Euroopa Liit ning USA ja Ühendkuningriik on eelnõu kritiseerinud. EL-i ametnikud on öelnud, et see võib peatada Gruusia edusammud integreerumisel blokiga.

Esmaspäeval valitsuse korraldatud miitingul eelnõu toetuseks osales kümneid tuhandeid inimesi, kellest paljud oli võimupartei provintsist kohale toimetanud.

Miitingul kõne pidanud Gruusia Unistuse asutanud miljardär, endine peaminister Bidzina Ivanišvili kritiseeris seal karmilt läänt ja vihjas võimalusele, et opositsiooni hakatakse jõulisemalt maha suruma.

Ivanišvili ütles, et "ülemaailmne sõjapartei" on kaaperdanud EL-i ja NATO ning kavatseb neid institutsioone kasutada Gruusia suveräänsuse õõnestamiseks.

Ivanišvili, kes enda sõnul soovib Gruusia ühinemist EL-iga, ütles, et välisagentide seadus tugevdaks riiklikku suveräänsust ja väitis, et riigi läänemeelset opositsiooni kontrollivad välisluureteenistused valitsusvälistele organisatsioonidele antavate toetuste kaudu.

Ta lisas, et pärast oktoobris toimuvaid valimisi seisab Gruusia opositsioon, kus domineerib endise presidendi Mikheil Saakašvili partei Ühinenud Rahvuslik Liikumine, silmitsi "karmi poliitilise ja juriidilise otsusega, mida ta väärib".

Hommikuks oli olukord rahunenud

Kolmapäeva hommikuks oli olukord Thbilisi tänavatel rahunenud, kui politseiüksused lahkusid ning ka meeleavaldajad suundusid koju, et enne uusi proteste puhata.

Teisipäevaõhtuste kokkupõrgete käigus pidas politsei kinni mitukümmend meeleavaldajat ning võimude teatel sai viga kolm politseinikku.

Kolmapäeva hommikul oli liiklus Rusthaveli proskpektil taastunud, kuid mitu kõrvaltänavat oli barrikaadide tõttu autodele läbimatud.