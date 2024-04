Musk tõmbab Starlinki mustale turule kriipsu peale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et inimesed, kes kasutavad Starlinki satelliitsidet riikides, kus selle kasutamiseks pole luba antud, jäävad edaspidi sellest teenusest ilma. Seega SpaceX-i teenus varsti enam mustale turule ei jõua ja kiiret satelliitsidet ei saa siis kasutada ka Ukrainas sõdivad Venemaa sõjaväelased.

Miljardär Elon Muski juhitud kosmosefirma SpaceX astub samme, et lõpetada satelliitinterneti ebaseaduslik kasutamine. Kasutajad, kes elavad sellistes riikides nagu Sudaan ja Zimbabwe, said teate, et nende juurdepääs teenusele lõpetatakse. See peaks juhtuma juba selle kuu lõpus, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti avaldas ajaleht The Wall Street Journal uudise, mis kirjeldas Starlinki illegaalset kasutamist. Starlinki kasutavad ka Ukrainas sõdivad Venemaa sõjaväelased ning Sudaani sõjapealikud. Need kasutajad hiilivad mööda Starlinki kohalikest regulatiivsetest piirangutest.

USA muretseb nüüd üha rohkem, et Venemaa sõjaväelased kasutavad ameeriklaste tehnoloogiat. USA kõrge ametnik ütles, et Pentagon, Ukraina ja SpaceX töötavad selle nimel, et Vene väed ei saaks kasutada Starlinki. Kiiev avaldab samuti Muski firmale survet, et SpaceX lülitaks välja need seadmed, mida Vene sõjaväelased kasutavad Ukraina territooriumil.

Muski satelliitside muutus Ukrainale oluliseks Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi tõttu. Venemaa ründas täpselt enne invasiooni mitmeid Ukraina kommunikatsioonisüsteeme. Samuti töötab Starlinki satelliitside ka siis kui mobiilside ja kaabli kaudu internetiühendus enam ei tööta.

Muski firmale kuulub suur satelliitide park. Paljud regulaatorid üle maailma pole samas Starlinki heaks kiitnud. Märtsi lõpuks oli Starlinkile loa andnud 72 riiki. Teenus pole kättesaadaval Venemaal ja Hiinas, Starlink ei kata ka suuremat osa Aafrikat. Sellest hoolimata on paljud kasutajad kohalikest piirangutest mööda hiilinud ning hangivad Starlinki terminalid riikidest, kus seda teenust tohib kasutada.