Kõlvart: Tallinna linnapea valimised ei olnud salajased

Keskerakonna liikmed tutvusid kolmapäeval uuesti valimissedelitega ning nende hinnangul on seal näha mustrit, et pühapäeval toimunud hääletuse kolmas voor ei olnud salajane, sest neli fraktsiooni kasutasid hääletusel koodi, et tuvastada, kas nende liikmed hääletasid nii, nagu oli kokku lepitud.

Kõlvarti sõnul tuleks valimistulemused tühistada, sest valimised polnud salajased, nagu seadus nõuab.

"Valimised peavad olema vabad, see tähendab, et hääletada peab saama ilma surveta ja takistusteta oma vaba tahte kohaselt. Valimised peavad olema kindlasti salajased ja saadik peab saama teostada vaba mandaati. Tundub, et neid põhimõtteid Tallinna linnapea valimistel rikuti," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul tuli kolmanda hääletusvooru sedeleid vaadates välja kindel muster, millest saab selgelt järeldada, kuidas erinevate fraktsioonide liikmed hääletasid.

"Iga fraktsioon pani risti kasti erinevasse nurka ja selle põhjal on lihtne saada ülevaade, kes kuidas hääletas. Selliselt oli tuvastatav, millises fraktsioonis olid saadikud, kes ei toetanud (linnapeakandidaati) Jevgeni Ossinovskit ja nii tekkis võimalus volinikke hääletusvoorude vaheaegadel mõjutada," märkis ta.

"Kahtlemata ei näe me Tallinna linna uue linnavõimu tegutsemises euroopalikku ja läbipaistvat uut poliitilist kultuuri," jätkas Mihhail Kõlvart. "Arutame kujunenud olukorda volikogu fraktsioonis, kuid kindlasti pöördume hinnangu saamiseks õiguskantsleri poole."

Õiguskantsleri kantseleist öeldi ERR-ile, et nendeni on Keskerakonna päring juba jõudnud. Lisaks kaalub Keskerakond ka kaitsepolitsei või prokuratuuri poole pöördumist.

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraadist esimees Maris Sild ütles ERR-ile, et mingit saadikute sundimist ei olnud.

"Siin ei ole tegelikult ühtegi rikkumist ja kõik saadikud olid oma hääletuses vabad. Ma kinnitan, et meie fraktsioonis on kõigil saadikutel vaba tahe, kõik saavad ise otsustada, mingit sundimist ei olnud," lausus Sild.

Ossinovski valiti pühapäeval Tallinna linnapeaks kolmandal katsel, sest esimesel kahel katsel ei õnnestunud uuel võimuliidul vajalikku 40 poolthäält kokku saada.