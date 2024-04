Kaljulaid taunis Ekspressi loo avaldamise keelamist

"Tänane uudis selle kohta, et Eesti Ekspressil keelati loo avaldamine, on hirmutav.

Keegi ei ole seadusest kõrgem, ka mitte ajakirjandus. Eesti kohtud on erapooletud ja vabad. Aga kohtumenetlus on põhiseaduse kohaselt ka avalik," kirjutas Kaljujlaid sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et teoorias võib ette kujutada, et selline meede võib olla vajalik, aga ajakirjandusvabaduse säärane piiramine nõuab tõesti erakordset olukorda ja sellega käsikäes kohtult ka selget avalikku kommunikatsiooni ja selgitust.

"Vabadused ei püsi iseenesest, neid tuleb kaitsta. Ajakirjandus on meie ühiskonna vereringe ja kui vereringe kinni pigistada, siis üldiselt see hästi ei lõppe," lisas Kaljulaid.

Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Sulev Vedler avaldas kolmapäeval loo pealkirjaga "Kohus tsenseeris Eesti Ekspressi veel valmimata lugu".

"See on minu enam kui 30 aasta pikkuse ajakirjanikuna töötamise aja jooksul esimene kord, kus kohus piirab teksti, mida ma ei ole isegi veel valmis kirjutanud. Seda ei ole juhtunud ka varem Eesti Ekspressi ajaloos," kirjutas Vedler.

Ta selgitas, et tegi lugu juhtumist, kus politsei ja prokuratuuri kätte sattusid ühe tuntud ettevõtja telefonivestlused. Need sisaldasid tundlikku infot kohalikel valimistel häälte hankimise kohta.

"Lugu hakkas ilmet võtma, puudus aga peategelase kommentaar. Kui see lõpuks saabus, nõudis ta, et veel valmimata lugu ei avaldataks mitte üheski versioonis.

Ühtlasi laekus maakohtust hagi tagamise määrus, millega kohtunik piiras veel valmimata artikli sisu. Määruses öeldakse, et kohtumenetluse ajal ei tohi me avaldada, et hageja on tegelenud kahe tegevusega ning et ta pidas teatud vestlusi. Need vestlused olid kogu loo keskmeks," kirjutas Vedler.

ERR-i uudisteportaal on teinud Harju maakohtule ettepaneku, et kohtu esimees põhjendaks, mis tingis sellise erakordse sammu maakohtu poolt.

Vedlerile ja Delfi Meediale anti kohtumääruse vaidlustamiseks 15 päeva. Vedler ütles kolmapäeva lõuna ajal ERR-ile, et praegu ei ole veel otsust vaidlustamise või mitte kohta tehtud.