Von der Leyen ootab Euroopalt kaitsevaldkonnas üles ärkamist

"Maailm on ohtlikum kui mitme varasema põlvkonna ajal ja Euroopa on selle keskel," ütles von der Leyen Brüsselis peetud konverentsil.

Ta osutas "uuele autokraatide liigale", kuhu kuuluvad Venemaa, Iraan ja Põhja-Korea, ning mis püüab "survestada meie demokraatiaid kuni murdumiseni". "Sellepärast on Euroopal aeg kaitse ja julgeoleku vallas ärgata," lisas von der Leyen.

"Sõjaoht ei pruugi olla vältimatu, aga see ei ole võimatu. Me peame olema valmis," rõhutas von der Leyen. "See algab kiirest vajadusest taastada, suurendada ja ümber kujundada liikmesriikide relvajõud."

Pakiliseks muudab selle Euroopa jaoks ka võimalus, et novembrikuiste USA presidendivalimiste järel naaseb Valgesse Majja Donald Trump, kes on hoiatanud NATO liitlasi, mis piisavalt kaitsesse ei panusta.

"Euroopa suveräänsus ei saa kunagi olema meie partnerite ja sõprade kulul. Ja see ei mõjuta kindlasti kunagi meie NATO alliansi tähtsust ja vajalikkust," ütles von der Leyen.

Venemaa 2022. aasta kallaletungist Ukrainale räägiti toona kui äratusest Euroopale pärast külma sõja järgsete kümnendite kaitsevaldkonna alafinantseerimist.

Nüüdseks on EL asunud sõjatööstust laiendama. Aga kui sõdival Venemaal on käima pandud sõjamajandus, siis EL ei suuda ikka veel Ukraina vajadusi rahuldada ega ka oma jõude tugevdada.

Von der Leyen kutsus Euroopat välja töötama järgmise põlvkonna relvastust, mis peaks aitama sel säilitada oma tehnoloogilist ülekaalu. Ta lisas, et sõjatööstuse potentsiaali eelisarendamine saab olema järgmise viie aasta prioriteet.

Euroopa Komisjon esitas märtsis 1,5 miljardi euro suuruse strateegia kaitsetootmise suurendamiseks, kuid ametnike sõnul sellest ei piisa.

"Kas see on piisav – ei. Kas meil on vaja rohkem – jah," on öelnud komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton.

Komisjon on lubanud tulla juunikuiseks tippkohtumiseks välja uute ettepanekutega kaitse edendamiseks.

Ukraina on rindel üha suuremas hädas ning see on suurendanud hirmu, et Venemaa edu korral laieneb konflikt ka Euroopasse.