Valitsus plaanib kaotada riigieelarvest makstava töötutoetuse

Töötuks jäämise korral on võimalik saada töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust. Kindlustushüvitise saamiseks tuleb palgast maksta 1,6 protsenti kindlustusmakseks ja hüvitis sõltub sissetulekust. Riigi makstav töötutoetus 362 eurot kuus aga ei eelda inimeselt kindlustuse kogumist.

Majandusministeeriumis koostatud eelnõu järgi jääks nüüd alles vaid töötuskindlustus.

"Täna meil on tegelikult riigieelarvest makstav töötutoetus ja samamoodi on kohalike omavalitsuste kaudu inimestel võimalik saada, kui neil on vaja, toimetulekutoetust. Ja need on oma olemuselt sotsiaalabiskeemid ja väga sarnased. Riigile ei ole efektiivne ega mõtekas kaht sarnast skeemi üleval hoida," rääkis majandusministeeriumi tööala asekantsler Ulla Saar.

Erinevalt varasemast saaks inimene hüvitist ka siis, kui ta ise töölt lahkub. Kes pole kuus kuud kindlusmakseid tasunud, liigub toimetulekutoetuse saajate hulka.

"Omavalitsusel selle reformi tulemusel kindlasti võib suureneda toimetulekutoetuste taotlejate arv, aga riik neile raha ka eraldab selleks," ütles Saar.

Ametiühingute keskliidu hinnangul inimestele olukord töötuks jäämise korral halvemaks ei muutu.

"Pigem muutub selgemaks. Ja tegelikult need arutelud käivad, kuidas siit edasi minna. Täna tegelikult veel on selle töötuskindlustuse hüvede alt väljas inimesi, kes sinna maksaks. Töötaja vaatest või ametiühingute vaatest see võiks olla niimoodi, et kõigil, kes panustavad süsteemi, on õigus sealt saada ja need teised meetmed võiksidki olla mujal, toimetulekutoetuste all," rääkis keskliidu poliitikasekretär Jaan-Hendrik Toomel.

Töötutoetuse kaotamisega hoiab riik järgmisel aastal kokku 11 miljonit eurot ja kolmel järgneval aastal veel kuni 60 miljonit eurot. Kuid töötuskindlustuse kulud töötukassas suurenevad siis vastavalt 23 ja 47 miljoni euro võrra, toimetulekutoetused samal ajal ühe ja 1,7 miljoni võrra.

"Eelarve läheb tasakaalust välja ja lähimatel aastatel see miinus eelarves süveneb. /.../ Milline lahendus saab olema, et seda skeemi või uut olukorda finantseerida, see on koht, mille ümber peab arutama. Mina isiklikult töötuskindlustusmakse määra tõstmist ei pooldaks," sõnas töötukassa juht Meelis Paavel.