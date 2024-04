Saksamaa vahistas kaks kahtlustatavat Vene spiooni

Kahtlustatavad Dieter S. ja Alexander J. peeti kinni kolmapäeval Bayreuthis.

Peasüüdistatav Dieter S. otsis väidetavalt potentsiaalseid rünnakusihtmärke, mille hulgas olid ka Saksamaal baseeruvate USA relvajõudude rajatised.

Politsei otsis kolmapäeval läbi mõlema mehe elu- ja töökoha.

Mehi kahtlustatakse välisluureteenistuse heaks tegutsemises ning prokuröride sõnul on tegemist eriti tõsise spionaažijuhtumiga.

Prokuratuuri andmetel jagas Dieter S. alates 2023. aasta oktoobrist infot ühe Vene luureteenistusega seotud isikuga.

"Tegevus oli mõeldud eeskätt kahjustama Saksamaa sõjalist toetust Ukrainale Venemaa agressiooni vastu," ütlesid prokurörid.

Väidetavalt väljendasid süüdistatavad valmidust "viia läbi lõhkeaine- ja süütamisrünnakuid peamiselt sõjalisele taristule ja tööstusobjektidele Saksamaal".

Selleks kogus Dieter S. infot võimalike sihtmärkide kohta, mille hulgas olid USA relvajõudude rajatised.

Alexander J. hakkas teda hiljemalt alates 2024. aasta märtsist aitama.

Dieter S. pildistas ja filmis võimalikke sihtmärke otsides sõjaväetransporti ja -varustust ning jagas seda teavet oma kontaktisikuga.

Dieter S.-i ähvardab ka süüdistus välismaa terroriorganisatsiooni kuulumises. Prokurörid kahtlustavad, et ta oli aastatel 2014-2016 Ida-Ukrainas nn Donetski Rahvavabariigi relvaüksuse võitleja.

Saksamaad on pärast Ukraina sõja algust raputanud mitu Venemaa heaks spioneerimise juhtumit. Üks endine Saksa luureohvitser on praegu Berliinis kohtu all süüdistatuna Moskvale info edastamises, mis näitas, et Saksamaal on juurdepääs admetele Vene palgasõdurite operatsioonidest Ukrainas.