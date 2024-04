ERJK hinnangul eksis eurovalimiste kandidaat Toom erakonnaseaduse vastu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir saatis Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele märgukirja, milles juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu raha ei tohi kasutada isiklikuks kampaaniaks. Jana Toomi suhtes on komisjon alustanud ka menetlust.

Komisjoni poole on pöördutud ka Urmas Paeti (RE) ja Sven Mikseri (SDE) puhul, kelle puhul on öeldud, et nad on kampaania plakateid või kirjutisi teinud, kus on peal märk nende Euroopa kodupartei logoga, mis viitab sellele, et see ilmselt on selle kodupartei poolt rahastatud.

"Aga kuna need konkreetsed Euroopa Parlamendi liikmed ei ole ise ütelnud seda, siis nende puhul me ei saa enne midagi öelda, kui me oleme selle päringu teinud ja saanud vastuse. Hinnates asjaolusid tundub, et neid võiks olla rohkem kui üks," ütles Oviir.

Oviir ütles, et järgmine ERJK istung on neljapäeval ja seal saab otsustada, kas Paeti ja Mikseri suhtes menetlust alustada. Urmas Paet ütles ERR-ile saadetud vastuses, et valimiste kampaaniaks ei ole Renew Europe raha kasutatud.

"Jana Toom on ise ütelnud, et Renew Europe on tema kampaania rahastaja. Tema osas me oleme teinud talle järelepärimise ja palunud neid asjaolusid täpsustada. Ja kui see vastab tõele siis ka tagasikanne teha," lausus Oviir.

Oviir saatis neljapäeval Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele välja märgukirja, kus juhib tähelepanu, et Eesti erakonnaseaduse järgi ei tohi oma isiklikuks kampaaniaks Euroopa Liidu raha kasutada. Kui seda on tehtud, loetakse see keelatud annetuseks ja nõutakse selle tagastamist.

"Juhul kui olete Euroopa Parlamendi eelseisvate valimiste raames saanud mõnelt Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa Parlamendi fraktsioonilt reklaami, mille eest Teie või Teie erakond pole tasunud, tuleks erakonnaseaduse rikkumise vältimiseks see tasuda. Vastasel juhul on tegemist juriidiliselt isikult saadud keelatud annetusega, mille tagastamiseks on komisjonil õigus teha ettekirjutus," seisis märgukirjas.

"Me tegime sellise üleskutse, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed vaataksid oma asjad üle ja kui seal on mingeid kahtlusi ja erakonnaseadus annab teistsuguse regulatsiooni, siis on võimalik need asjad, kas ette tühistada või need maksed tagasi teha. Ja sellisel juhul, kui me saame selle kohta info, siis ei olegi seal midagi algatada," kommenteeris Oviir ERR-ile.

"Me eeldame, et inimesed tegelikult ei soovi rikkuda seadust. Ja mulle tundub, et suur osa neid asju, mida meie ka käsitleme, on ikkagi pigem teadmatusest," lisas ta.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini.