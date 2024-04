Mikser tasub eurovalimistega seostatud kampaania eest isiklike vahenditega

Mitmed Euroopa Parlamendi liikmed on alustanud reklaamikampaaniat, kus on kasutatud plakateid või kirjutisi, millel on märk nende Euroopa kodupartei logoga, mis viitab sellele, et see ilmselt on selle kodupartei poolt rahastatud.

Eelmisel nädalal saatis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele märgukirja, milles juhtis tähelepanu, et Euroopa Liidu raha ei tohi kasutada isiklikuks kampaaniaks.

Jana Toomi (KE) suhtes alustas komisjon menetlust, kuid komisjoni poole on pöördutud ka Urmas Paeti (RE) ja Sven Mikseri (SDE) puhul.

Selle nädala esmaspäeval kirjutas Sven Mikser ERJK-i esimees Liisa Oviirile kirja, kus kinnitas, et ei ole saanud eurovalimiste jaoks üheltki Euroopa tasandi erakonnalt ega fraktsioonilt rahalist või mistahes muud materiaalset toetust.

"Antud teavituskampaania toimus Eestis enne Euroopa Parlamendi valimiste aktiivse valimisagitatsiooni perioodi, st enne kandidaatide registreerimist vabariigi valimiskomisjoni poolt, ning selles ei kajastatud ühegi Eestis registreeritud erakonna nime ega sümboolikat ega tehtud mingeid üleskutseid seoses valimistega," sõnas Mikser kirjas Oviirile. "Seega kinnitan, et ma ei ole teadvalt eksinud ühegi Euroopa Parlamendi regulatsiooni ega Eesti seadustega sätestatud piirangu suhtes."

Ta lisas, et nimetatud teavituskampaania eest ei ole meediaväljaannetele tasutud ning selleks, et vältida mistahes võimalikku teadmatusest tulenevat eksimust, otsustas ta tasuda kampaania kulud isiklikest vahenditest.

Kirjas ERJK-ile märkis ta, et on oluline, et kõik erakondade rahastamisega seotud regulatsioonid, sealhulgas need, mis puudutavad enne aktiivse valimisaktsiooni perioodi toimuvaid kampaaniaid, oleksid üheselt arusaadavad.

ERJK: komisjon jätkab kampaaniate rahastamise uurimist

ERJK esimees Oviir ütles neljapäeval ERR-ile, et komisjon jätkab kampaaniate rahastamise uurimist.

"Paraku ikkagi jäi komisjon oma seisukoha juurde, nagu ka needsamad Euroopa Liidu normid ütlevad, et siseriiklik õigus prevaleerib. Meie erakonnaseadus on üsna selge, et juriidiline isik annetust teha ei tohi. Kui poliitik kasutab reklaame, mille eest on tasunud mõni juriidiline isik, siis see on meie seaduse mõttes ikkagi keelatud annetus," ütles Oviir.

Oviir lisas, et komisjon tegi otsused tellida europarlamendi praeguste liikmete reklaamide monitooring ning samuti küsida liikmetelt, kas nad on reklaamide eest ise tasunud.

Mikser: mis ajaperioodil piirang kestab?

Mikser päris ERJK-lt juriidilistes küsimustes aru.

Mikser kirjutas, et erakonnaseaduses sätestatud piirangud erakondade rahastamisele on üldised ega tee erisusi lähtuvalt valimiste ajalisest lähedusest, st erakondi on nii valimiste eel kui ka muul ajal lubatud rahastada riigieelarvelistest eraldistest, liikmemaksudest ja füüsiliste isikute annetustest. Juriidiliste isikute annetused on keelatud nii valimiste eel kui ka muul ajal.

Mikser uuris, kas ERJK hinnangul kvalifitseerub Eestist valitud europarlamendi liikmete osalemine Euroopa Parlamendi fraktsioonide teavituskampaaniates erakonnale tehtavaks keelatud annetuseks mistahes ajal või üksnes valimiste eel.

Lisaks küsis ta, millist ajaperioodi piirang katab, millisest seadusest või regulatsioonist selline ajaline piirang tuleneb ning kuidas määrata kindlaks, et piirangut rakendatakse kõigile ühetaoliselt.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini.