Biden üritas eskalatsiooni vältida ja sai Lähis-Ida konflikti laienemise

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Joe Bideni administratsioon üritas ära hoida laiemat sõda Lähis-Idas, kuid selline taktika tõi kaasa hoopis konflikti eskaleerumise.

Bideni üritas vältida eskalatsiooni, laupäeval aga ta sai selle, teatas The Wall Street Journal. Iraan alustas siis rünnakut Iisraeli vastu ning islamirežiim korraldas juudiriigi vastu suure drooni- ja raketirünnaku. Tegemist oli otsese sõjalise rünnakuga Iisraeli vastu.

Iraani otsene rünnak seadis Iisraeli vastamisi küsimusega, kuidas riik peaks sellele rünnakule reageerima. Bideni administratsioon loodab samas, et rahvusvaheline surve Iraanile ja vaikne surve Iisraelile, vähendab lõpuks Lähis-Idas pingeid.

Kuid isegi kui eskaleerumist suudetakse lähipäevadel vältida, siis USA ja tema liitlane peavad toime tulema muutunud Lähis-Ida olukorraga. Valge Maja aga tahtis varem oma tähelepanu suunata Aasiale.

"Lähis-Ida on muutunud. Punane joon, mille kohaselt Iisrael ja Iraan üksteist otseselt ei ründa, see on nüüd kadunud," ütles USA endine kõrge luureametnik Norman Roule.

Iraan kasutas varem Iisraeli ründamiseks terroriorganisatsioone, nagu Hamas ja Hizbollah. Islamiriik üritas nii vältida täieulatusliku sõja puhkemist. Samal ajal korraldasid USA ja Iisrael õhulööke terroristide baaside pihta.

Iraan on andnud mõned korrad ka otseseid lööke USA vägede pihta. Iraan ründas Iraagis asuvaid USA vägesid, kuna toonane president Donald Trump andis varem korralduse droonirünnakuks, mille käigus sai surma revolutsioonilise kaardiväe juht Qassem Soleimani

Iraan ise väidab, et laupäevane rünnak Iisraeli vastu oli kättemaks, kuna hiljuti hukkus Iisraeli õhurünnakus Damaskusele viis Iraani revolutsioonilise kaardiväe liiget. Need Iraani ohvitserid aitasid Süüria diktaatoril võidelda mässuliste vastu. Võimalik, et need Iraani ohvitserid koordineerisid seal veel ka Hamasi ja Hizbollah'i tegevust. Mõlemad terroriorganisatsioonid ründavad aga järjepidevalt Iisraeli.

Iraan ise väitis laupäeva õhtul, et asja võib lugeda lõpetatuks. Samas hoiatas, et võimaliku vastulöögi korral jätkab Iraan Iisraeli ründamist. Samuti nõudis Teheran, et USA ei sekkuks konflikti. Selle teatega tegi Teheran ettepaneku lõpetada Iisraeli ja Iraani vaheline vaenutegevus, tehes seda aga enda tingimustel, vahendas The Wall Street Journal.

Samas Iisrael hoiatas juba varem, et Iraani rünnak tooks kaasa Iisraeli asjakohase vastuse. Kui Iisrael nüüd sellele rünnakule ei reageeri, siis saab kahjustada juudiriigi heidutusvõime.