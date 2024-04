Tallinna uus abilinnapea Viljar Jaamu: ametikoht tuli üllatusena

Nooremate lugejate jaoks ei ole te väga tuntud inimene, aga 20 aastat tagasi olite majandusringkondades ja poliitikas tegija. Miks te nüüd otsustasite vastu võtta Tallinna abilinnapea koha?

Poliitikas ma ei olegi ülemäära aktiivne olnud, aga majanduses on üht-teist saanud ära teha küll.

Miks ma koha vastu võtsin? Ütlesin oma kaaslastele ka, kui nad seda pakkusid, et ma olen meeskonnamängija. Kui ma võiksin Reformierakonna jaoks mingisuguse osa sellest nii-öelda väljakust ära mängida, siis ma olen valmis seda tegema.

Kas te läksite seda kohta ise küsima või Reformierakonna Tallinna piirkonna juhid tegid pakkumise?

Nad tegid pakkumise.

Sellega läks isegi niimoodi, et ma olin Tallinnast ära. See oli laupäeval (13. aprillil - toim.) ja siis nad vahetult enne, kui pressiteade pidi välja minema, said mu kätte.

Varem sellest juttu ei ole olnud, ei sellest konkreetselt ametist ega ka siis linnavalitsusse kuulumisest.

See oli teie jaoks üllatus?

Mind on raske üldse maailmas millegagi üllatada, aga kuna reformierakondlased teavad, et ma olen väljas kogu meeskonna eest, siis tõenäoliselt võidi minuga arvestada.

Konkreetne ametikoht tuli küll üllatusena.

Ise arvasite, et võiksite tegeleda rahandusega?

Ma ei arvanud midagi, kuna ma ei teadnud sellest võimalikust pakkumisest midagi.

Kas Tallinna linnal peaks üldse olema nii palju vara? Võtame linnale kuuluva Jaan Poska maja. See on residents, mida teame kui linnavõimu läbirääkimiste kohta. Ilmselt korraldatakse seal vahel ka mingeid üritusi. Tegelikult võiks selliste tegevuste jaoks pindu rentida?

Ma usun, et loogika on selles, et linnale peab kuuluma nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Aga linn peab oma funktsioonid saama täidetud.

See konkreetne maja on ilmselt mingisuguste funktsioonide täitmiseks vajalik. Aga detailides, milline hoone on vähem vajalikum, milline rohkem, sellega ma saan varsti tegelema hakata. Esimese sellise punktiga olen volikogus juba neljapäeval.

Aga minu eesmärk ei ole linnavara vähendada vähendamise pärast. Eesmärk on funktsionaalsus.

Linnaelanikud võivad olla kindlad, et täpselt teate, mida te juhtima hakkate?

Kõik võivad olla väga kindlad, et ma tean seda. Ka volikogus olin linnavarakomisjoni liige.

Lugejate jaoks küsin, millega te enne sellesse tähtsasse ametisse saamist tegelesite?

Ettevõtlusega mitmel moel, investeeringutega. Tallinna volikogu liige olin.

Vaatasin natukene teie elulugu, te olete üritanud saada Eesti Panga presidendiks ja Mereakadeemia rektoriks. Selles mõttes oleme saanud endale igati ambitsioonika linnajuhi?

Ametikohad ei ole kunagi mulle olnud asjad, millest kinni hoida. Minu loogika on olnud läbi aegade, et pakun lahendusi. Kui minu lahendused sobivad otsustajatele, siis ma olen valmis tegema ja kui minu lahendused ei sobi, siis seal ei ole mingit kibestumist.

Te olete pakkunud minevikus ikka väga huvitavaid lahendusi. Teil oli võimas idee teha Tallinna vanalinna ümber vormel 3 sõidurada. Mäletate sellist ettepanekut?

See sündis nii, et me lennukis lendasime kõrvuti Marko Asmeriga ja tema oli minemas just Rumeeniasse, kus ümber endise presidendilossi oli tehtud vormel 3 rada. Ja me vaatasime kaarti ja nägime, et ka meil on Tallinnas selline koht olemas.

Mida te tänasel päeval teeksite Tallinna vanalinna ümber?

See oli selline mõte, mis küll köitis tähelepanu, aga selle realiseerimine vajaks laiapindset käsitlemist.

Aga ideed, mida ma välja käisin ja teoks tegin, olid teistest valdkondadest. Näiteks EAS-i juhina leppisin ma Londoni linnapeaga kokku Tallinna tunnustamise rahvusvahelise finantskeskusena. Alates 2009 on Tallinn rahvusvaheliste finantskeskuste registris ja kataloogis kirjas. Sellega ei ole ülemäära tegeletud, ehk see linnavalitsus võtab ette.

Teil oli ka kunagi hoopis teisest valdkonnast ettepanek: Tallinna Soo tänavale võiks teha punaste laternate rajooni. Kuidas te sellele ettepanekule tagasi vaatate?

See ei ole niimoodi, et just Soo tänav oleks midagi erilist. Selle ajalugu on selline, et tol hetkel käis mu poeg lasteaias. Ja selle lasteaia ja kooli vahel oli lõbumaja. Seda nimetati nii-öelda Tedre majaks, seal kõik teadsid, aga keegi ei reageerinud. Ja siis ma ütlesin, see ei ole hea pilt linnas, kus laste ja haridusasutuste vahetus läheduses on selline ettevõtluse vorm. Kui kellelgi on huvi sellist ettevõtlusvormi edendada, siis seda tuleks teha kuskil sellises piirkonnas, kus see ei puutu kokku meie noorte kasvatamisega. Ja sellepärast ma pakkusin sellise lahenduse välja.

Kahjuks politsei andmetel on meil seda tüüpi majasid Tallinnas endiselt alles. Et need tuleks siis viia kuskile linnast välja?

No selles mõttes, et ilmselgelt selle asemel, et lihtsalt tee ääres passida, võiksid nad tegeleda nende küsimustega mujal.

Viljar Jaamu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ärme räägime rohkem minevikust. Kuidas te riigi praegust rahanduslikku olukorda hindate. Teil on ikkagi majandusdoktori kraad?

Ma hetkel olen sügavuti läinud mulle usaldatud valdkonda ja riigi küsimustega tegeleme mingisugusel teisel momendil.

Te ei ole riigi rahandusliku seisu pärast mures?

Küsimus ei ole mures. Küsimus on selles, et kui ma võtan mingi valdkonna tegeleda, siis ma tegelen sellega sajaprotsendiliselt ja täie pingutusega.

Aga ma küsin lihtsalt teie kui Reformierakonna liikme käest, kas olete mures, et Reformierakonna reiting on madal?

(Muheleb) Ma tegelen praegu Tallinna linnavaraga.

Küsin linnavara kohta intervjuu viimase küsimuse: kas sotsiaalmaju tuleks linnas ehitada?

Jällegi, vastavalt vajadusele. Kui inimene on meie jaoks kõige tähtsam, siis pigem ma looks keskkonna, kus inimesed tulevad iseendaga toime ja et oleks vähem igasugu sotsiaalabi. Aga kui on inimesi, kes vajavad tuge ühiskonnalt, siis tuleb neid toetada.