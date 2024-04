Narva linnal pole uutele õpetajatele kortereid pakkuda

Linnavalitsus loodab pedagooge leida lähiümbrusest, kuna isegi paarikümne õpetaja majutamine on Narvale suureks probleemiks. Mõni kuu enne õppeaasta algust kaalutakse isegi õpetajate ühiselamu avamist vanas polikliinikuhoones.

"Oleme vaatamas ühte meie tühjenevatest majadest, kus võimalusel remont teha. Me oleme ise arvestanud kuskil 15–20 korraliku toaga, kus on dušš, tualett ja võimalus kas või kohvi keeta, sellist töö ajal olemise-magamiskohta," ütles Narva linnapea Jaan Toots.

Kui linnal vabu kortereid pole, siis üürikorteri võib Narvas leida paari päevaga. Küsimus on vaid elamispinna kvaliteedis.

"See on tavaliselt kahetoaline hruštšovka kesklinnas. Tavaliselt inimesed, kes tulevad Narva, nad soovivad parema kvaliteediga elamispinda, kõrged laed, hea kvaliteediga remont peab olema. Väga keeruline valik," lausus kinnisvarafirma Trianon juhataja Sergei Gorlatš.

Tallinnast Narva tööle tulnud Narva eesti gümnaasiumi õpetaja Kätlin Jürna kinnitas, et tore korter ei pea tingimata olema moodne või värskelt remonditud. Tema ostis korteri 150 aastat vanas Kreenholmi puitmajas ja on valikuga rahul.

"Me abikaasaga oleme kindlasti natuke romantikud, et kui me korterit valime, siis me ei vaata ilmtingimata seda, et oleks kõige uuem köögimööbel, vaid me pigem vaatame seda, milline on korteri plaan, kui palju seal on valgust. Me näiteks ei armasta kipsist seinu. Mulle tundub, et sellist romantikuhinge on inimestel veel," rääkis Jürna.

Kinnisvaramaaklerite sõnul eelistavad Narva saabuvad õpetajad kortereid üürida või osta kas Vanalinna või Kreenholmi piirkonnas, kus on vähem tüüpkortereid ja huvitavam linnakeskkond.