RMK pikendas metsamaterjali oksjoni tähtaega ja täpsustas termineid

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) pikendas puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumise tähtaega ja täpsustas selle termineid, et mõni ettevõte ei jätaks kasutamata võimalust osaleda.

RMK otsib müügipakkumisega ettevõtjaid, kes sooviksid arendada Eestis kohapeal puidu keemilist väärindamist ja pakub võimalust sõlmida kestvusleping puidu ostmiseks alates 2028. aastast.

Kui esialgu pidi pakkumine lõppema 22. aprillil, siis eelmisel nädalal otsustati sooviavalduste esitamise tähtaega pikendada.

Seda, kui palju on praeguseks huvilisi tekkinud, RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ERR-ile täpsustada ei soovinud. Ta ütles, et sooviavaldusi ootavad nad nüüd 8. maiks.

"RMK senine praktika pakkumiste korraldamisel näitab, et pakkumised esitatakse reeglina viimasel päeval," sõnas Kaubi.

Tema sõnul on RMK huvitatud võimalikult laiale ringile puidukeemia ettevõtlusega Eestis alustavatele ettevõtetele metsamaterjali pakkumisest ja selleks täpsustatakse müügiteates kasutatavat terminit. Nimelt võeti seni kasutatud "biokeemilise väärindamise" asemel kasutusele termin "puidu keemiline ja/või mikrobioloogiline väärindamine".

"RMK soov ei ole tekitada olukorda, kus termin piirab võimalusi protsessis osaleda või tekitab segadust kasutatavate tehnoloogiate osas," põhjendas Kaubi. "Soovime termini täpsustamisega ennetada teoreetilist olukorda, kus mõni ettevõtja jätab termini tõttu kasutamata võimaluse protsessis osaleda."

Ta lisas, et algses müügiteates väljatoodud nõudeid ettevõtjatele ei muudeta, täiendavalt täpsustas RMK vaid müügiteates kirjeldatud sooviavalduste esitamisele järgnevat protsessi.

"Müügiteate muudatusega sõnastame selgemalt, et ettevõtete poolset kliimaeesmärkide saavutamisse panustamist kavatsetakse hinnata ning otsuse tegemisel arvesse võtta," ütles Kaubi.

VKG plaanib osaleda, Fibenol veel kaalub

Viru Keemia Grupi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Irina Bojenko kinnitas ettevõtte huvi oksjoni vastu.

"Oleme hetkel valmistamas ette sooviavalduse esitamist kestvuslepingu sõlmimiseks RMK-ga," lausus ta.

Bojenko lisas, et praegu on tegu esimese etapiga, mille tulemusena alles selgub, kellega RMK koostööd tegema hakkab ning seni ei pea ettevõte mõistlikuks spekuleerida, kas ja millistel tingimustel on RMK nõus lepingut sõlmima.

Fibenol ei ole tänase seisuga sooviavaldust esitanud, kuid ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisa Rohila ütles, et nad on selle tingimustega tutvunud.

"Pikaajalises vaates näeme ka Eestis võimalust tööstuslikul skaalal puidule lisandväärtust anda. Teadmine, milline saab olema puiduressursi saadavus tulevikus järgmiste tehaste planeerimiseks, on meile kindlasti oluline ja sooviavalduse esitamine on meil seega kaalumisel," lisas ta.

Rohila sõnul toetab aga Fibenol Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu (EMPL) seisukohta, et kogu ressursi ühe korraga ära jagamine ei ole parim võimalik lahendus.

"Innovatsiooni ja uute laheduste toetamiseks oleks mõistlik seda teha mitmes etapis. Biomaterjalide sektor võimalike lõpprakenduste suunal pidevalt areneb ja nende võimaluste edasi arendamiseks on toorainekindlus üks oluline osa," lisas Fibenoli esindaja.