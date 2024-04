SEB teenis esimeses kvartalis 31 miljonit eurot kasumit

Grupi tegevustulud ulatusid 93,9 miljoni euroni, samas kui 2023. aasta esimeses kvartalis olid need 78,7 miljonit eurot. Tegevuskulud olid 21,2 miljonit eurot, aasta varem samal perioodil aga 18,3 miljonit eurot.

Grupp maksis 2024. aasta esimeses kvartalis Eesti riigi tuludesse kokku 50 miljonit eurot erinevaid makse. Tulumaksu arvestas SEB Pank esimeses kvartalis 41,5 miljonit eurot, 2023. aasta esimeses kvartalis oli see summa 9,2 miljonit eurot.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik ütles, et tänavust esimest kvartalit iseloomustas teatav stabiliseerumine – on esimesi märke, et majanduslanguse põhi on läbitud ja võib eeldada majanduse järkjärgulist elavnemist.

Oodatud Euribori langus on küll edasi lükkunud, kuid tänu sellele püsivad hoiuseintressid kõrgel. Selle aasta esimese kolme kuuga teenisid SEB kliendid tähtajalistelt hoiustelt 26,3 miljonit eurot, samas kui 2023. aasta esimeses kvartalis oli see summa 5,8 miljonit.

Aasta alguses jätkus senine trend, kus ettevõtete deposiidid vaikselt kahanevad (-2,2 protsenti võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga) ning eraisikute hoiused vähehaaval suurenevad (3,4 protsenti võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga).

"Seega võib öelda, et ettevõtted kasutavad endiselt oma puhvreid majanduslanguse mõjudega hakkama saamiseks," lausus Parik.

Laenunõudlus on Pariku sõnul suurenenud. SEB väljastas esimeses kvartalis 15 protsenti rohkem kodulaene, kui eelmisel aastal samal ajal. Samuti kasvas äriklientide laenuportfell.