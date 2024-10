Pankade sõnul vähendab intresside langetamine edaspidi kasumeid

Eestis tegutsevad pangad on viimase üheksa kuu jooksul teeninud taaskord suuri kasumeid. Pangad eeldavad, et intresside langetamine tähendab edaspidi ka väiksemaid kasumeid, eksperdid selles aga veendunud pole.

Swedbanki Eesti üksus teenis üheksa kuuga ligi poole miljardi eurose käibe juures 279 miljonit eurot puhaskasumit. Eelmise aastaga võrreldes oli kasum 43 miljoni euro võrra väiksem. Aasta alguses maksis pank välja erakorralist dividendi, mille tõttu kasvas Swedbanki Rootsi emafirma maksutulu ligi 49 miljonit eurot.

Swedbanki finantsjuhi Anna Kõutsi sõnul pole väiksem kasum sellega seotud, vaid otsa tuleks ikkagi vaadata intressidele.

"Puhaskasumi langus tulenes eelkõige puhasintressitulu vähenemisest. Puhasintressitulu muutust mõjutasid madalamad laenumarginaalid. Tähtajaliste hoiuste osakaal oli suurem ja ka intressimäärad hoiustel olid suuremad kui eelneval perioodil," selgitas Kõuts.

Kõutsi hinnangul on pankade kasumite tipp jäänud selja taha. Sama arvab ka LHV, mille üheksa kuu puhaskasum oli 114 miljonit eurot ehk umbes kuue miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi.

"Kasumid hakkavad langema, kuna ilmselgelt hoiuste või seisva raha pealt ei teenita enam sellisel kujul, nagu varem oli see võimekus. Ja lihtsalt nüüd on kõikide pankade erinev võimekus enda efektiivsust hoida, et kui hästi suudetakse siis need kõrgemalt hinnastatud tähtajalised hoiused ümber keerata madalamate tasemete juurde," rääkis LHV panga juht Kadri Kiisel.

"Balti pankadel meie ootame keskmiselt umbes 10-protsendist kasumilangust. Järgmisel aastal sellist stabiilset või umbes samal tasemel kasumit, sõltuvalt pangast. Ja sealt edasi tegelikult peaks tänu üldisele laenukasvule juba kasumid tagasi pöörama tõusule. Väga oluline on siin kindlasti ära märkida ka seda, et kõik see sõltub sellest, kui palju intressid meil tegelikult langevad ja mida teeb majanduskasv," ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Leesi rõhutas, et pankade jaoks oleks kõige hullem stsenaarium, kui intressid langeksid väga järsult tagasi nulli. See vihjaks majanduslangusele ja võiks pankadele tähendada isegi kahjumeid. Üldine arvamus on aga pigem, et intressid jäävad mingil hetkel püsima kahe protsendi juurde ja majanduskasv kiireneb.

SEB viimase üheksa kuu kasum selgub neljapäeval.