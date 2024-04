Kuningas: Bolt otsis samameelsete seltskonda

Bolt üritas oma endise töötaja kaudu teha majandusministeeriumis agressiivset lobitööd, et Eesti seisaks vastu Euroopa Liidu platvormitöö direktiivile, kirjutas Euractiv. MKM-i sõnul on huvigruppide löbitöö tavaline ja nad pole üritanud varjata kirjavahetusi ja kohtumisi Boltiga.

Eelmise aasta oktoobris, kui Euroopa Liidu liikmeriikide vahel toimusid pingelised läbirääkimised platvormitöötajate uute töötingimuste üle, kirjutas väljaande Euractivi andmetel Bolti Lääne- ja Lõuna-Euroopa esilobist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) asekantslerile Sandra Säravale e-kirja.

Sellele oli lisatud Bolti loodud dokument, mille vormistus jättis mulje, et tegu oli Eesti valitsuse algatusega, millega sooviti leida toetust platvormitöö direktiivi uue ja toonase Euroopa Liidu eesistuja Hispaania veetud versiooni vastu.

"Minu teada Bolt riigi asju ei aja, aga Eesti riik peaks küll ajama ettevõtete asju, et kindlasti on Eesti riigi roll kaitsta meie ettevõtteid," ütles Särav.

"Siin ju otsiti seltskonda, kes oleksid samameelsed ja tulemust teate ka, et meie ei olnud selles seltskonnas, et meie ju hääletasime eesistuja ettepaneku poolt, et sellega võikski tegelikult olla kaasus suletud," rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas.

"Kui vaatame Eesti hääletusi siin aasta alguses veel Euroopa Liidu nõukogus ja alaliste eesistujate tasandil, siis see, et Eesti toona takistas selle konkreetse direktiivi vastuvõtmist, minu hinnagul läks vastuollu valitsuse kehtivate seisukohtadega kui ka Eesti riiklike huvidega. MKM-i poolt tulnud sisend, sealhulgas ka minister Tiit Riisalo seisukohavõtud on olnud kreenis justnimelt ettevõtluskeskkonna poole, jättes tähelepanuta tegelikult need mõjud justnimelt töötajatele, nende õigustele," rääkis SDE aseesimees Tanel Kiik.

Särava kinnitusel pole selles midagi ebatavalist, et Bolti esindaja just tema pole pöördus, sest ministeeriumis on ta kohustuseks hea ettevõtluskeskkonna loomine. Samas on Särav endine Bolti valitsussuhete juht.

"Bolti kirjadele mina pole vastanud. Ka sellele samale kirjale, millele Euractivi artiklis viidatakse, mina ei vastanud. Ma saatsin selle kirja edasi kolleegidele, kelle vastutusalas on platvormitöö direktiiv ja kirjutasin sinna juurde, et palun vaadake, et kuna mina ei soovi eriti Bolti teemadega seotud olla," rääkis Särav.

Bolti kirjas on muuhulgas viide JK kohtumisele nii rahandus- kui ka majandusministriga. JK on Euractivi arvates tõenäoliselt Bolti president Jevgeni Kabanov. Lobikohtumiste registris on küll ära märgitud tema vestlus rahandusministriga, kuid mitte majandusministriga. Ministeeriumi selgitusel on andmed puudu seetõttu, et näost-näkku kohtumist ei toimunud. Küll aga oli majandusministril Tiit Riisalol möödunud aasta 20. oktoobril Kabanoviga telefonikõne. Samuti lükkab ministeerium tagasi Euractivi väite, et nad keeldusid andmast ligipääsu ministeeriumi ja Bolti esindajate kogu kirjavahetusele.

"Palju kirju tuleb sisse, palju kirju läheb välja, et mõni kiri jääb märkimata. Me ei ole midagi varjanud. Ma ise allkirjastasin selle päringu. Ise saatsin need kirjad, millest see teema tõusetus," sõnas Kuningas.

Bolt ütles "Aktuaalsele kaamerale" saadetud kirjalikus avalduses, et nad järgivad valitsussuhetes alati kõiki kehtivaid seadusi ja häid tavasid. Nende hinnangul on oluline, et eri sektorite esindajad jagavad otsustajatega oma seisukohti.

Euroopa parlament võttis platvormitöö direktiivi kolmapäeval vastu.