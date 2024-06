Eesti nurjas digiplatvormide käibemaksukokkuleppe sõlmimise EL-is

Nõukogu vahetas arvamusi, et jõuda kokkuleppele digiajastu paketis sisalduva käibemaksu kohta, mille eesmärk on võidelda käibemaksupettustega, toetada ettevõtteid ja edendada digitaliseerimist," öeldakse kohtumise järgselt avaldatud pressiteates, millest saab järeldada, et kokkulepet ei sündinud.

"No sisulisi muutusi ei olnud, mille eest Eesti seisab," ütles rahandusminister Mart Võrklaev reedel pärast istungit ERR-ile.

Tema sõnul ei nõustu Eesti sellega, et mõni digiplatvormi kaudu oma teenust pakkuv väikeettevõtja või eraisik, kes ei ole käibemaksukohuslane, peab hakkama ka käibemaksu maksma sõltumata sellest, et ta käibemaksu kohuslane ei ole ja käibemaksu kulusid maha arvestada ei saa. "Meie hinnangul ei ole see väike ettevõtjate suhtes õiglane ja sellise kokkuleppega me nõustuda ei saa," rõhutas ta.

Võrklaev ei nõustunud ka mitmetes rahvusvahelise meedia väljaannetes avaldatud hinnangutega, justkui tegutseks Eesti seal peakorterit omava ja eestlastest suuromanikega platvormiettevõtte Bolt huvides.

"No Boldiga ei ole siin muidugi midagi pistmist. See on selline nõks, millega proovida meid mõjutada ja öelda, et me oleme lobistid. Aga veelkord, et me ei räägi platvormidele täiendava kohustuse panekust käibemaksu näol – käibemaksukohustus sisuliselt tuleb väikeettevõtjatele või eraisikutele, mis seal platvormidel toimetavad ja nende kulud kasvavad. Ja kokkuvõttes hinnad tõusevad ning selle maksab kinni tarbija," rääkis rahandusminister. "See, et nüüd mõni platvorm hakkaks selle võrra rohkem maksma, seda kahjuks ei juhtu – eks see mõju ja valu läheb ikka sellele väikeettevõtjale ja tõesti, Eesti on siin asunud nii Eesti kui Euroopa väikeettevõtjaid kaitsma," lisas ta.

Võrklaev rääkis ka sellest, et Eesti pakkus kokkulepet otsiva eesistujariigi Belgia esindajatele võimalust, et käibemaksukohustuse rakendamine jääb liikmesriikidele vabatahtlikuks, aga belglastele see ei sobinud.

Lahenduse leidmine jääb nüüd uuele eesistujariigile Ungarile, mis alustab pooleaastast eesistumist 1. juulil, märkis Võrklaev, kelle sõnul kostis nõukogus ka Eestit toetavaid seisukohti.

"Ungari eesistumise ajal need debatid jätkuvad ja ka tänasel arutelul mitme riigi poolt kõlas arusaam, et jah ka Eesti jutus on argument, kokkulepet võiks proovida ja seda ollakse valmis kaaluma. Ehk et ma ikkagi usun, et see kokkulepe on võimalik ja seda enam, et kuna Eesti pakkumine arvestab kõigi huvisid, siis ma arvan, et see on võimalik," selgitas minister.

Platvormiteenuste eest peab praegu makse maksma teenuseosutaja, mitte platvorm nagu näiteks Bolt või Airbnb, kuid Euroopa Komisjoni ettepanekul tuleks muuta platvormiteenuste käibemaksureegleid, nii et platvormidele tekiks kohustus nende vahendusel ostetavatele teenustele ise käibemaks lisada, kui neid teenuseid pakkuvad isikud või väikeettevõtted käibemaksukohustuslased ei ole. Kokkulepe jäi juba maikuises nõukogus Eesti vastuseisu tõttu heaks kiitmata.

Kui rahandusminister Võrklaev on Eesti vastuseisu põhjendanud asjaoluga, et see poleks õiglane inimeste suhtes, kes oma koduga veidi lisaraha teenida soovivad, üürides selle näiteks nädalaks ajaks puhkusele sõites Airbnb kaudu välja, siis Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla on ERR-ile öenud, et liit peab Euroopa Komisjoni välja pakutud kokkulepet väga mõistlikuks lahenduseks.

USA majandusväljaanne Bloomberg kirjutas reedel, et kokkulepet soovivad näiteks Itaalia ja Hispaania, et korjata makse ettevõtettelt nagu Airbnb ja Booking.com, mis pakuvad lühiajalist majutusteenust. Samal ajal teeb Bolt Eesti valitsuse juures lobitööd sellise meetme vastu, märkis Bloomberg anonüümsetele diplomaatidele viidates. Bloombergi teatel ütles Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire, et digitaalse äritegemise jaoks on absoluutselt vajalik ausa maksukeskkonna kehtestamine.

Eesti tegevusest, mis paistab välja nagu Bolti lobisti töö, kirjutas reedel ka Politico, mis tõi välja ka varasema juhtumi tänavu kevadest, kus Eesti takistas platvormitöö direktiivi vastuvõtmist.